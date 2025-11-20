胡彥斌新戀情疑曝光 被拍熱吻小16歲「AI女神」登熱搜

42歲大陸男歌手胡彥斌過去以一首〈男人KTV〉走紅，也跟天后蕭亞軒合唱過〈進行式〉，他曾和女歌手倪睿思、女演員鄭爽、模特兒紀莉莉等人傳緋聞。近日有人在馬爾地夫遇到他和一名女子旅行，兩人還像一般情侶自拍、熱吻，頓時登上熱搜，該女也被挖出是小他16歲的女星易夢玲。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友在馬爾地夫偶遇胡彥斌與一名女伴，兩人擁抱、熱吻，關係不言而喻，女方是有「最美校花」、「AI女神」封號的網紅易夢玲，早年她經營美妝自媒體走紅，2020年曾認戀歌手馬思唯，2023年參加真人實境秀《怦然心動20歲》第3季， 今年則曾客串古裝劇《萬古最強宗》、時裝劇《美人余》。

廣告 廣告

見此，有網友挖出先前張一山演出的舞台劇《一地雞毛》的首演合照中，台下可見胡彥斌和易夢玲坐在一起，兩人還有情侶對錶等信物，看似已經交往了一陣子，讓關鍵字「疑似胡彥斌易夢玲戀情」、「胡彥斌易夢玲年齡差16歲」、「胡彥斌易夢玲怎麼認識的」登上今上午熱搜，網友也回應：「剛粉上胡彥斌！易夢玲也很喜歡！都是很好的人祝福！」、「易夢玲是真不看顏值看才華，也可能是看上人明星光環」、「全世界都是中國旅客」、「男未婚女未嫁談戀愛很正常啊，祝福！」。

胡彥斌過去最轟動的戀愛對象就是鄭爽，2015年兩人被拍到在家中熱吻戀情曝光，但7個月後宣告分手，後來多次分分合合，鄭爽後來出書《鄭爽-關於愛情你不知道的事》談到某任前男友，表示「因為我欠他太多太多」，所以只能用文字方式回憶，也是她唯一想寫進書裡的人，並稱兩人當時因網友意見影響感情，男友開始不愛說話，最後只好分手，鄭爽當時稱：「在那一刻起，我甚至討厭起自己的名氣」，被網友推測是字字句句都是在對胡彥斌告白。

更多中時新聞網報導

外送運價公式再預告 最快115年2月實施

高雄2車站招商不利 淪蚊子館

NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘