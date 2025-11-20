胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國歌手胡彥斌當年憑藉一首〈男人KTV〉走紅，即興創作的才華更讓他獲得「音樂才子」的封號，如今，一舉一動都受到大家關注的胡彥斌，近日，他被網友捕捉到在海邊忘情激吻正妹，女方的身分也被起底是小16歲網紅易夢玲。

根據網友曝光的影片，提到是在馬爾地夫巧遇胡彥斌，只見當時胡彥斌打扮休閒戴著一副墨鏡，與一旁女子互動親密，下一秒便忘情激吻對方，影片曝光瞬間衝上熱搜，網友也挖出女方是網紅出身，擁有「AI女神」稱號的易夢玲，後來轉型成演員，在《大夢歸離》、《萬古最強宗》等陸劇都能看見她的身影。

胡彥斌跟易夢玲的真實關係受到中國網友的討論，有網友提到兩人曾戴過情侶手錶，還一同相約去看話劇，不過也有人猜測可能是在拍攝短劇，「這個角度和影片清晰度感覺就像找人故意拍的一樣」，雖然胡彥斌跟易夢玲IP位置被發現的確在馬爾地夫，但至今他們兩人仍未就此事發聲回應。

胡彥斌（左）被挖出曾跟易夢玲戴同款手錶。（圖／翻攝自微博）

