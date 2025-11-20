胡彥斌疑爆新戀情！海邊激吻小16歲「AI女神」畫面曝光

胡彥斌與易夢玲親吻畫面被拍。翻攝胡彥斌、追劇大賞微博

中國創作歌手胡彥斌以〈男人KTV〉走紅，多年來感情世界始終沒有動靜，備受外界關注。近日他被網友拍到在海邊與一名正妹忘情激吻，影片一曝光立刻衝上熱搜，女方身分也隨即被起底，是比他小16歲、擁有「AI女神」稱號的網紅易夢玲。

根據網友分享的影片，拍攝者表示是在馬爾地夫偶遇胡彥斌。畫面中，胡彥斌戴著墨鏡、打扮休閒，與身旁女子互動親密，下一秒便深情擁吻。短短幾秒的影片迅速在社群發酵，不少人驚呼「沒想到他戀愛了」，引發關注。

胡彥斌與易夢玲親吻畫面被拍。翻攝胡彥斌、追劇大賞微博

影片曝光後，網友開始搜尋女方背景，發現她正是近年人氣暴漲的網紅易夢玲，她原以「AI女神」形象走紅，在微博上擁有531萬粉絲，完美五官與魔鬼身材，被形容美得像AI，後來轉型演員，曾出演《大夢歸離》、《萬古最強宗》等陸劇，也跨界演舞台劇。

2人今爆出曖昧關係引起大批中國網友議論，有人指出兩人曾被拍到戴情侶錶、一起看話劇，認為早已低調交往；但也有網友質疑是「短劇拍攝」，認為影片角度過於完美，「不像路人隨手拍的」。截至目前為止，當事人皆未對此回應。



