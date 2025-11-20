胡彥斌被拍熱吻小16歲網紅！女方高顏值意外爆紅 被讚美得像AI

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中國歌手胡彥斌過去與演員鄭爽的戀情一度發關注。而他日前在馬爾地夫被目擊與一名女子熱吻，女方的高顏值意外掀起討論，網友也將女方身份起底，原來是微博上擁有531萬粉絲的網紅易夢玲。

胡彥斌被目擊疑似與小16歲的網紅易夢玲在海邊親吻。（圖／翻攝自微博）

從網友曝光的影片中可以看到，胡彥斌疑似與小16歲的易夢玲在海邊親吻、擁抱，互動十分親密，兩人還疑似配戴同款手表，且女方穿著的洋裝與她在社群上分享到馬爾地夫度假的影片相同。另外，有網友翻出過去張一山舞台劇《一地雞毛》首演時的現場照，當時胡彥斌與易夢玲並排而坐，加上疑似情侶對錶等細節，更讓外界好奇兩人的關係。

據悉，易夢玲因精緻五官與火辣身材迅速走紅，不僅被形容美得像AI生成，更有人認為她神似韓星 Karina、金裕貞。2018年她以「最美校花」稱號打開知名度，之後跨足戲劇轉型成演員，出演陸劇《大夢歸離》，也演出過舞台劇。

如今易夢玲因與胡彥斌的關係再度引發關注，許多網友見狀也直言，「易夢玲是真不看顏值看才華，也可能是看上人明星光環」、「果然明星都愛網紅。」但也有粉絲給予祝福，「剛粉上胡彥斌！易夢玲也很喜歡！都是很好的人祝福」、「男未婚女未嫁談戀愛很正常啊，祝福」、「甚至以為是AI，但有一說一，胡彥斌有才華有人品有能力，夢玲也是個很優秀的女孩，倆人很搭」、「希望胡彥斌能夠真的獲得幸福！他真的值得。」







