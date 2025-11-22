胡彥斌霸氣認愛了！海邊激吻「小16歲網紅女友」畫面流出：不是AI
娛樂中心／綜合報導
中國歌手胡彥斌日前被拍到與一名神秘女子在海邊忘情激吻、自拍，女方事後遭起底是網紅易夢玲，與現年42歲的他相差16歲。事件延燒數日，兩人近日對此做出回應，不過尷尬的是說法並不相同，胡彥斌認愛強調「沒有想要瞞著」；易夢玲則向媒體供稱影片經過AI變造，讓外界看得一頭霧水。
根據中國媒體《紅星新聞》報導，易夢玲昨（21）日受訪被問及與胡彥斌關係，並未多做回應，僅稱影片是AI變造。對此，易夢玲好友「二毛坨子」直指該媒體不知從哪得到她的私人電話，劈頭就詢問戀情傳聞，「玲妹子以為是私生，張口就跟他開始亂說亂策」，沒想到竟被斷章取義報導。不過針對易夢玲戀情，好友同樣未多加說明。
不過胡彥斌昨日被目擊與易夢玲現身馬爾地夫機場，面對民眾許願合照，大方帶著易夢玲一起入鏡，霸氣笑說「社交媒體發一發，告訴他們不是AI的」。
胡彥斌今日凌晨也空降粉絲群，他寫下「沒有想要瞞著，也沒有義務向全世界匯報」認愛，接著感謝粉絲「謝謝你們一直維護我，替我說話。知道你們承受了很多，萬分抱歉」。此話一出，網友也紛紛力挺「確實沒有義務跟粉絲匯報，他又不是偶像愛豆，之前也沒有靠單身人設圈粉絲的錢」、「他都42歲了，這個年紀不談才不對勁」。
