胡志強公開挺江啟臣 楊瓊瓔重話回應：選擇就是最殘酷的

胡志強公開挺江啟臣。資料照 江啟臣辦公室提供



台中市前市長胡志強昨出席立法院副院長江啟臣座談會，表態「8年前就支持江啟臣接棒」。同樣爭取市長大位的國民黨立委楊瓊瓔今（1）日回應，胡志強對她和江啟臣過去為台中的付出，應該都會給予肯定，但選擇就是最殘酷的，她予以尊重。

胡志強昨出席座談會提到，8年前就決定要支持江啟臣，這一次也一定要力挺，如果江啟臣接手，台中將迎來最好的時代。江啟臣今天受訪時也感謝胡志強一路支持。

楊瓊瓔今在台中受訪指出，胡志強對她和江啟臣過去為台中的付出，應該都會給予肯定，但選擇就是最殘酷的，她都予以尊重。

楊瓊瓔說，國民黨市長提名與評估，希望儘快定於一尊，但黨內最重視制度、公平與團結，她始終依循機制，尊重黨決策。唯有在公開、透明、讓基層安心前提下，所產生的結果，才能真正凝聚共識，也才能贏得選民的信任。

江啟臣受訪指台中市長盧秀燕曾經提過，希望一月底能夠底定人選，後來再度稱農曆年前或2月19日以前，希望黨中央能聽到支持者和基層聲音。對於遲遲未能定案焦慮和不安，也無所適從。他充分尊重黨中央，盼能儘快底定人選。

