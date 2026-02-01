胡志強公開挺江啟臣 楊瓊瓔：選擇是最殘酷的

對於胡志強公開力挺江啟臣，楊瓊瓔今指出，選擇就是最殘酷的，她都給予尊重。（楊瓊瓔提供）

對於胡志強公開力挺江啟臣，楊瓊瓔今指出，選擇就是最殘酷的，她都給予尊重。（楊瓊瓔提供）

對於胡志強公開力挺江啟臣，楊瓊瓔今指出，選擇就是最殘酷的，她都給予尊重。（楊瓊瓔提供）

前台中市長胡志強昨出席立法院副院長江啟臣舉辦的座談會，公開力挺江啟臣。對此，立委楊瓊瓔1日指出，前市長胡志強對她和江委員過去為台中的付出應該都會給予肯定，但選擇就是最殘酷的，她都予以尊重。

前市長胡志強昨出席座談會提到，8年前就決定要支持江啟臣，這一次也一定要力挺，如果江啟臣接手，台中將迎來最好的時代。江啟臣今受訪特別感謝胡前市長一路支持。

對於胡志強公開力挺江啟臣，楊瓊瓔今指出，胡前市長，對她和江委員過去為台中的付出應該都會給予肯定，但選擇就是最殘酷的，她都給予尊重。不過自己的個性是這樣：遵守賽制、尊重結果，不管誰出線，最後她一定會全力以赴，扮演好參選或助選的角色。

廣告 廣告

楊瓊瓔提到，對於黨內市長提名與相關評估，希望趕快定於一尊，但她強調國民黨最重視的就是制度、公平與團結，自己也始終依循既有機制，尊重黨的決策程序。唯有在公開、透明、讓基層安心的前提下，所產生的結果，才能真正凝聚共識，也才能贏得選民的信任。

【看原文連結】