胡志強力挺江啟臣選台中 楊瓊瓔盼黨中央「提名公平」

國民黨台中市長提名遲遲未定，第二次協調時間也卡關，前台中市長胡志強1月31日出席立法院副院長江啟臣的座談會，台上表態，8年前就決定支持江啟臣，這一次也會力挺，為江啟臣參選之路，注入強心針，同樣也要競爭提名的立委楊瓊瓔，雖然沒有黨內大佬力挺，選擇用接地氣方式，到市場掃街爭取選民支持，同時喊話黨中央，用公平機制選出候選人，才能凝聚共識團結。

立法院副院長江啟臣，一大早來到台中東興市場發春聯，走到一半被美食吸引，立法院副院長江啟臣說：「一馬當先，衝衝衝。」一口咬下蔥仔餅，江啟臣幽默的說要衝衝衝，確實要角逐台中市長黨內提名，時間越來越緊迫，前台中市長胡志強，也在關鍵時刻送暖。

前台中市長胡志強(115.1.31)說：「但是我8年以前就答應江啟臣要挺他，所以我現在還是要挺江啟臣。」胡志強表態力挺，也為江啟臣注入強心針，立法院副院長江啟臣說：「我真的非常感謝他，能夠在此時此刻，除了精神上面力挺之外，在政策上面願景上面也給我很多建議跟提點。」

另一邊，同樣也要爭取提名的立委楊瓊瓔，一早選擇到江啟臣的本命區豐原，市場掃街和民眾互動熱絡，還有人特地停下腳步，為她加油打氣，立委楊瓊瓔說：「加油加油。」面對同黨對手江啟臣，有前市長胡志強公開挺，楊瓊瓔選擇勤走基層，不過心中難免落寞，也喊話黨中央，希望有公平機制，不管結果是什麼，一定會全黨團結。

立委楊瓊瓔說：「遵守賽制，尊重結果，不管誰出線，最後我一定還是會全力以赴，扮演好參選或助選的角色。」藍營在台中有執政優勢，卻在市長提名陷入僵局，就連第二次協調時間也卡關，基層高度焦慮，就怕再拖下去，導致選情變冷，讓綠營有整合追趕的空間。

