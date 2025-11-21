胡扯新竹馬偕兒童醫院 陳智菡判賠林智堅30萬元 律師：不實指控被當庭抓包

民眾黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠 ／ 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立法院黨團主任陳智菡2024年在臉書發文指控，稱前新竹市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，而比京華城還多但「1年都沒人查」，事後遭林智堅提告。台北地院昨（20）日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。

黃帝穎發文，台北地院判決陳智菡敗訴，判賠林智堅30萬元，陳智菡回應「為司法致哀」自稱已合理查證，但卻掩飾陳智菡不實陳述部分，可見陳智菡敗訴後毫無悔意，其實該為民眾黨法盲致哀。

他指出，陳智菡敗訴關鍵，在不實指控「林智堅曾經在一個餐會當中…他有辦法能夠讓容積率從250升到450，他當時做出這樣的承諾。而當時有一個支線開副本的訴訟，大家可以去看判決書，判決書上的確可以證實林智堅前市長有做出這樣承諾，這是經過法院認證的」，不過事實是，判決書根本沒有認證林智堅承諾容積率，陳智菡不實指控，被當庭抓包。

黃帝穎表示，三大司法公文書打臉陳智菡，首先陳智菡所稱的法院判決書，其實是台北地院裁定書，台北地院完全沒有認證林智堅承諾容積率，且新竹地方檢察署偵查新竹馬偕兒童醫院容積案「查無具體違法情事，業已結案並發函告知檢舉人本案調查結果及簽結理由，相關函文及送達回證均存卷備查」。

他提到，最高行政法院111年度上字第372號判決認定新竹市政府之新竹馬偕兒童醫院容積案「經核於法並無違誤」；陳智菡的不實指控被台北地院、最高行政法院及新竹地檢署三大司法公文打臉，陳智菡被判敗訴理所當然，民眾黨應加強法治教育。

