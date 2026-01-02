胡振東指中犯台「美軍不會登島」 他揭「反心戰」手法：華府對台內部情勢看不下去

胡振東。資料照片。廖瑞祥攝



美國前國防部官員、退役美國空軍中校胡振東（Tony Hu）日前接受《華視》專訪表示，台海若有熱戰爆發，美軍不會到台灣「本島」，因為台灣有足夠防禦資源，美軍登島反而有造成指揮混亂的疑慮，會和盟軍會在台灣周邊協防，引起討論。心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美方派來執行「反心戰」工作的，因為美國對台灣內部情勢看不下去了，才反常地直接介入說明中國入侵的難度。

葉永銘1日在臉書發文指出，同溫層在瘋傳胡振東接受《華視》專訪的內容，但他第一次看到胡談論台海戰爭大概是一年多以前了，當時就斷定他非常熟悉甚至可以說是代表美國內部的意見。那是一個瑞典在台YouTuber：Lucas的頻道，這位KOL本人沒有什麼明顯的政治立場，但身在台灣當然會關心戰爭發生的可能性。比較有趣的是，那次的影片找來另一位美軍空降師退役軍人Topher AKA美國叔叔一起訪談，他個人認為這是AIT設計過的。

葉永銘說明，胡振東曾在美國空軍服役27年，退休後進入五角大廈，負責蒙古與兩岸事務，這兩年被派駐到AIT。首先，他的身份仍有很重的美國國防部色彩，照理說不太可能這麼高調公開受訪，可見有極高機率是授權自AIT或五角大廈，並且是逐步、溫和地讓他曝光在台灣民眾眼前。

葉永銘提到，當時瑞典Lucas已經和歐盟駐台代表建立起良好關係，並受邀介紹歐盟在台的不同辦事處，因此從選擇一開始曝光的媒體就可以看出其中細膩之處，AIT沒有讓Tony直接從官方角色出發，甚至也避開了美國色彩，選擇從和歐盟關係比較好的小KOL頻道開始談論台海軍事現況。

葉永銘分析，胡振東這位前美國國防部官員是一個最佳選擇，身份背景是台灣人，口條極佳，資歷完整且深入美國國防政策核心，由他來執行反心戰工作是最完美的人選，在布局一年緩步推進之後，終於登上主流無線新聞媒體，他預期後續應該也會頻繁受邀參加政論節目或比較中立有公信力的媒體。

葉永銘直言，「我認為他們就是來執行反心戰工作的，台灣身處資訊戰的最前沿，外有中共鋪天蓋地的假訊息，內有唱和失敗主義並毀憲亂政的藍白國賊，執政黨在內部極端分裂不信任的大勢下很難有效說服，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。」

葉永銘強調，只要對軍事稍有了解，並多年持續關注美國對台政策的演進，大概都可以知道中國入侵台灣，在軍事上是必然失敗的，胡振東的論點深入而清晰，也某種程度大幅揭露了美方的真實態度。

