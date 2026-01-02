胡振東曝若台海開戰「美軍不登島」 他揭原因：美國看不下去

政治中心／楊佩怡報導

美籍台裔的胡振東（Tony Hu）曾是美國國防部主管中國與台灣事務的官員，在美國空軍服役27年，擔任與台北軍事交流的相關職務。近日他接受媒體專訪談到台海局勢，他表示若台海爆發戰爭，美軍不會直接「登台灣本島」協助，因為台灣已經有足夠的防禦資源，若美軍登島協助，只會讓場面更加混亂，美軍會選擇在台灣周邊執行防衛任務，協助摧毀威脅台海的敵人。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東就是來執行反心戰工作的，大概是美國看不下去台灣的情勢，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。

胡振東在專訪中提到台海局勢，他認為若開戰美國不會登台協助，會選擇在周邊執行防衛任務，協助摧毀對台的威脅。（圖／翻攝自YouTube@我想問的是…）

心理諮商與跨領域工作者葉永銘在臉書發文表示，胡振東曾在美國空軍服役27年，退休後進入五角大廈，負責蒙古與兩岸事務，曾被派駐到AIT。葉永銘認為以胡振東的身分，照理說不太可能這麼高調公開受訪，可見有極高機率是授權自AIT或五角大廈，並且是逐步、溫和地讓他曝光在台灣民眾眼前。

胡振東（右1）曾在美國空軍服役27年，退休後進入五角大廈，負責蒙古與兩岸事務，也曾經服務美國在台協會（AIT）、和以愛國者防空系統聞名的雷神公司（Raytheon）。（圖／民視新聞資料照）

早在一年多前，葉永銘第一次看到胡振東談論台海戰爭，是在瑞典YTR Lucas的頻道，當時還請來了美軍空降師退役軍人Topher、AKA美國叔叔一起訪談。他指出AIT從選擇一開始曝光的媒體就可以看出其中細膩之處，沒有讓胡振東從官方角色出發，也避開了美國色彩，選擇從和歐盟關係比較好的小KOL頻道開始談論台海軍事現況。而胡振東身份背景是台灣人，口條極佳，資歷完整且深入美國國防政策核心，由他來執行反心戰工作是最完美的人選。在布局一年緩步推進之後，胡振東終於登上主流無線新聞媒體。

葉永銘認為胡振東（上圖）接受主流媒體專訪是為了執行反心戰工作。（圖／民視新聞資料照）

因此，葉永銘認為AIT派胡振東來執行反心戰工作，因為「台灣身處資訊戰的最前沿，外有中共鋪天蓋地的假訊息，內有唱和失敗主義並毀憲亂政的藍白國賊，執政黨在內部極端分裂不信任的大勢下很難有效說服，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度」。他進一步指出，只要對軍事稍有了解，並多年持續關注美國對台政策的演進，大概都可以知道中國入侵台灣，在軍事上是必然失敗的；而胡振東的論點深入而清晰，也某種程度大幅揭露了美方的真實態度。









