胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了

政治中心／林昀萱報導

台海局勢受到國際關注。（示意圖／資料照）

美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。

葉永銘1日在臉書表示，同溫層瘋傳胡振東接受專訪的內容，「我第一次看到他談論台海戰爭大概是一年多以前了，當時就斷定他非常熟悉甚至可以說是代表美國內部的意見。那是一個瑞典在台youtuber：Lucas的頻道，這位KOL本人沒有什麼明顯的政治立場，但身在台灣當然會關心戰爭發生的可能性。比較有趣的是，那次的影片找來另一位美軍空降師退役軍人Topher，AKA美國叔叔一起訪談，我個人認為這是AIT設計過的。」

胡振東近日指出中國犯台美軍不會登入台灣本島，引起討論。（圖／前進新台灣）

葉永銘指出，胡振東曾在美國空軍服役27年，退休後進入五角大廈，負責蒙古與兩岸事務，這兩年被派駐到AIT，身分仍有很重的美國國防部色彩，照理說不太可能如此高調公開受訪，「可見有極高機率是授權自AIT或五角大廈，並且是逐步、溫和地讓他曝光在台灣民眾眼前。當時瑞典Lucas已經和歐盟駐台代表建立起良好關係，並受邀介紹歐盟在台的不同辦事處，因此從選擇一開始曝光的媒體就可以看出其中細膩之處，AIT沒有讓Tony直接從官方角色出發，甚至也避開了美國色彩，選擇從和歐盟關係比較好的小KOL頻道開始談論台海軍事現況。」

葉永銘進一步分析，胡振東身份背景是台灣人，口條極佳，資歷完整且深入美國國防政策核心，由他來執行反心戰工作是最完美的人選，在布局一年緩步推進之後，終於登上主流無線新聞媒體，並預期日後他將頻繁受邀參加政論節目或比較中立有公信力的媒體。葉永銘直言：「我認為他們就是來執行反心戰工作的。台灣身處資訊戰的最前沿，外有中共鋪天蓋地的假訊息，內有唱和失敗主義並毀憲亂政的藍白國賊，執政黨在內部極端分裂不信任的大勢下很難有效說服，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。」

葉永銘強調，只要對軍事稍有了解，並多年持續關注美國對台政策的演進，大概都可以知道中國入侵台灣，在軍事上是必然失敗的，胡振東的論點深入而清晰，也某種程度大幅揭露了美方的真實態度。

