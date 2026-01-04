胡振東示警「第五縱隊」破壞台灣抗敵意志 蔡正元嗆：你愛台灣就賣好一點的武器

華視節目《我想問的是...》12月31日播出台裔美國前國防部官員胡振東專訪，胡振東表示，中國第五縱隊正在台灣進行低強度認知作戰，目的是降低台灣民眾抗敵意志，當台灣無防衛決心，外國就不會幫助台灣，這是中國唯一可攻占台灣的方法，而防範第五縱隊需要靠全民投入。對此，前立委蔡正元於中天新聞節目《頭條開講》嗆，胡振東就是美國派來台灣的第五縱隊。

蔡正元說，胡振東建中一年級移民去美國，就是為了逃避台灣的兵役，建中一年級照理來講他可以考台大，而且家境又很好，說不客氣就是外省貴族，「為什麼不留在台灣為台灣打仗，而是在快要被徵兵之前趕快跑？」



蔡正元稱，因為胡振東的台灣背景，美國軍官認為他對中國的事務應該很熟悉，而把他留在身邊，但他就是文職軍官，從來沒有上過戰場，不知道戰場很多人是怎麼死的，因此胡振東就是純粹的文官幕僚，沒有任何軍官資歷、服役資歷，後來因為有人事關係，才到美國國防工業承包商雷神公司當台灣總經理，賣軍火給台灣。

蔡正元說，如果胡振東真的愛台灣、要賣武器給台灣，會賣好一點的、便宜一點的，但卻都賣得比別人貴，「如果我們在夜間走路，一定會很害怕，只給一個哨子更害怕，但給一把衝鋒槍就都不怕了。如果美國真的對台灣好，就自己做潛水艇給台灣阿，幹嘛弄個海鯤號要沉不沉、要浮不浮的，能夠打仗嗎？一直賣一些『阿撒布魯』給台灣。」

蔡正元表示，台灣打不贏共軍不是第五縱隊說的，都是美國智庫、華府大官說的，不是胡振東這個小官說的，都說軍備競賽打不贏對方了，那我們不是還在走夜路嗎？

