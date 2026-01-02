胡振東談中共第五縱隊對台影響力！美國是否登島馳援？他點出2項關鍵訊號

中國若攻台美軍是否登台，前美國防部官員胡振東解析。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 美國國防部前官員胡振東(Tony Hu)近日接受媒體訪問時表示，第五縱隊現正進行低強度認知作戰，目的是降低台灣民眾抗敵意志，若台灣無防衛決心，外國也不會幫助台灣，中國唯一可攻占台灣的方法，而防範第五縱隊需要靠全民投入，引發討論。知名財經專家、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒表示，這段訪談透露出2個關鍵訊號。

胡振東近期接受華視新媒體節目「我想問的是」專訪，他談到第五縱隊是台灣國防最大漏洞，認知戰就是第五縱隊的作戰型態，且現在就在運作。有些人上電視節目、當網紅或意見領袖，散播「抵抗是徒勞的」、「反抗中國就會死」等錯誤言論，這會讓台灣社會逐漸出現一種失敗主義心態，降低台灣民眾的抗敵意志。這些讚揚中國的人，可能不覺得自己是第五縱隊，但如果被敵人所用，「你就是第五縱隊」。

廣告 廣告

胡振東提到，他看不到中國在台海戰爭有贏的可能性，除非中國能在開戰前，從台灣內部造成嚴重的破壞，而第五縱隊可以製造混亂與破壞關鍵基礎設施，最危險的是在戰前與戰時，擾亂國軍防衛台灣。在戰時，第五縱隊還可以破壞輸電網、在水中下毒，從民宅頂樓用無人機攻擊軍事設施，因此第五縱隊帶來的破壞遠大於任何飛彈。

胡振東最擔心的是，第五縱隊在台灣內部的活動，日復一日執行不會讓民眾意識到的低強度認知作戰；若台灣沒有自我防衛的決心，別人就不會來幫助台灣，且如果台灣準備投降，為何還要別人來幫助台灣？這也是中國唯一能攻陷或併吞台灣的方法。

至於台海戰爭若爆發，美軍是否登島馳援？曾負責第一島鏈安全事務的胡振東指出，美軍與盟軍將在台灣周邊海空域進行協防，摧毀來自陸、海、空的所有威脅，而非直接登上本島。因台灣目前已具備足夠的防禦資源，若美軍貿然登島，不僅會造成指揮系統混亂，還可能導致台軍在作戰之餘，需額外撥出資源照顧登島的美方人員，且美國的協助不必登上本島也能進行。

李柏鋒點出，陳信聰採訪前美國國防部官員胡振東，內容有兩個關鍵訊號，首先是美國是同意台灣可以攻擊中國本土的，所以才會提到不太有機會有第二擊的機會，因為第一擊的時候，台灣這邊同時也會攻擊飛彈發射裝置和基地，而中國雖然有很多飛彈，但發射裝置有限，第一擊暴露了之後，大概就沒用了。

第二點則是台灣自己必須是抗敵主力，而美、日、菲都會是側翼，李柏鋒認為，這很合理，因為沒有協同作戰過，美軍到台灣來只是製造混亂而已。而且到時候不會只是單線作戰，目前看起來北韓會同時攻擊南韓、俄羅斯會同時攻擊日本，所以台灣在第一擊之後，最重要的目標就是台灣為主力、美、菲為側翼，一起把敵人摧毀在台灣海峽上，不要登陸，事實上登陸非常困難，美國認為台灣海峽會變成地獄，死一堆解放軍，死到中國承受不了，戰爭就結束了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

戰火、美元、保證金三殺！黃金牛市未完待續 改走「溫和上行」

革命聲浪四起 21省陷癱瘓! 伊朗總統 : 若不改善人民生計 我們將下地獄