胡振東談灰色襲擾 台灣須堅守12浬線 共軍若越線需有動作

美國國防部前官員胡振東5日接受央廣節目「東南亞夯什麼」專訪，他指出，中共不斷入侵菲律賓的專屬經濟海域，恐怕會造成美、中兩國更接近軍事衝突，這是非常危險且不智的舉動。他也提醒台灣面對灰色地帶襲擾時不能退縮，一定要堅守底線。

胡振東曾在美國空軍服役27年，於1977年加入美國空軍不久就隨部隊移防，派駐菲律賓克拉克空軍基地。胡振東5日接受央廣節目「東南亞夯什麼」專訪時談及菲律賓與中國的關係以及南海局勢，他認為中共不斷入侵菲律賓的專屬經濟海域(Exclusive Economic Zone of the Philippines)是非常危險且愚蠢的行為。

胡振東指出，菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)早已公開說過，只要有國民因中共的灰色襲擾行為喪命，就會要求啟動「美菲共同防禦條約」，此時美國便有義務在菲律賓附近部署軍艦協防，周邊國家如日本、澳洲也可能加入，中共或許有能力對抗菲律賓，但絕對沒有足夠能力應付美國及多國盟軍。

胡振東並認為若台海真的有事，台灣的第一波外援應會來自菲律賓及日本等地的美軍基地。他指出，最近2、3年美軍在附近演習時，這些基地都有角色，中共也很清楚這點，所以可能攻擊這些基地，而從美軍演習時布置的武器，便可看出採「先守再攻」的戰術，這對中共是很大的威脅。

面對灰色地帶襲擾，胡振東也提醒台灣一定要堅守12海里領海、領空範圍，不能讓中共越雷池一步。他說：『(原音)台灣一定要有一條紅線，你12海里是所謂的領空、領海，你進來我就打你...(主持人詹凌瑀：但是我們如果先打他們，不是就會給他們一個出兵的理由嗎？)如果你不打他，難道要等他到淡水河口嗎？對不對？一定要...因為世界的法是站在你這邊，你侵略到我12海里，我給你一個警告，再不走的話，我要打，然後給他warning(警告)一下，你在他飛機或船的頭射幾發，他再繼續進來的話，你就要把他打掉了，你一定要打掉，要不然要等到什麼時候？所以如果你不敢打的話，那中共就贏了，他就來了。』

胡振東表示，如果中國的船艦或戰機宣稱故障，請求台灣協助，甚至需靠港或迫降台灣領土，照理應配合台灣方面的指示，這在國際上都有SOP；若是出現不聽從、不配合指示的情況，台灣有權攻擊進入領空、領海的外籍船舶跟航空器。總而言之，只要共軍越線，台灣就可以發動攻擊、自我防衛，這在國際法上絕對站得住腳。(編輯：宋皖媛)

