胡振東：共軍由演轉戰非易事 台灣須防「第五縱隊」

美國前國防部官員胡振東5日接受央廣節目「東南亞夯什麼」專訪時指出，中共對台作戰若想成功，不會先採取海空封鎖，引起國際關注，因此會採行速戰速決，而開戰前的軍中通訊、物資運送與人力配置一定會有明顯改變，因此若要「由演轉戰」並不容易。他也認為台灣應嚴防第五縱隊裡應外合，甚至發動「斬首行動」。

美國日前發動軍事行動，深入委內瑞拉逮捕總統馬杜洛並押往美國受審。前美國國防部官員、退役美國空軍將領胡振東5日接受央廣節目「東南亞夯什麼」專訪，被問到中國對此情況是否會感到驚訝時，表示中共已經在研究美國如何做到，尤其有美國記者在社群透露，如果中共以武力犯台，美方將對包括習近平在內等中共高層發動斬首行動，他認為會讓習近平睡不著；且美國若真要付諸行動，一定會先找好可以和平相處的接班人。

廣告 廣告

至於習近平有無可能對台灣發動類似行動，胡振東認為須慎防所謂「第五縱隊」。他說：『(原音)當然很有可能，尤其現在中共在台灣有很多...我也講過很多次...第五縱隊的人他們會不會做這個事情？他們會不會在總統旁邊有這些人？所以，這就是國防部、國安局要仔細地看，make sure(確保)每一個人都是很安全的、沒有問題的人，然後，你要斬首，你一定要準備好誰接這個位置，他們會選一個會站起來說「OK，我們投降」(的人)，所以要小心，他們也可能會用同樣的辦法，可是不是說軍人進來打，他們沒辦法做到這一點。』

至於中共是否可能假借演習突襲台灣，胡振東認為要「由演轉戰」並非易事。他以俄烏戰爭為例，表示美國大概在俄羅斯開戰一個星期前就掌握情資，並通知烏克蘭嚴加戒備。他說：『(原音)為什麼我們看得到？因為船不能像汽車一發動就走，他要把引擎開了，很多小時以後，都warm up(暖機)以後，他一開就會有熱氣出來，衛星就看得到你這個海港裡面30艘船有熱氣，OK，是演習；100艘船有熱氣，不對勁，然後那麼多油運到前面，飛機那邊，100架飛機還裝炸彈、裝飛彈，(代表)你要開戰了，有很多這種early warning(預警)、警告的signal(信號)。』

胡振東並指出，中共對台作戰若想成功，不會先採取海空封鎖，因為這只會打草驚蛇，一旦友台盟軍快速集結到台海周遭，中共就難以攻台。他認為中共如果想拿下台灣，一定會採取速戰速決，但速戰速決需要短時間內大動作動員、提升戰力，軍中通訊聯繫頻率一定會變得更密集，至少1個月前就會有徵兆。(編輯：宋皖媛)