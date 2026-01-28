【胡文琦專欄】不分朝野顏色也應「想想一下」

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，國際組織革命共產國際（RCI）在台的成員同志，經營社群交流平台「火花」，該一組織近日對外宣布成立「台灣革命共產黨」，大會的宗旨則聲稱要「推翻中華民國（ROC）統治階級」。針對該組織是否違法？日昨，陸委會發言人梁文傑表示，台灣的政黨是可以主張共產主義，到目前為止，可把它視為一個思想性社團，甚至是讀書會，只要沒有從事任何違法逾矩行為，當然可以繼續存在云云。

據悉，「火花-台灣革命共產主義」在21日發文表示，本月17至18日來自全台各地及革命共產國際（RCI）總部的同志，特別聚集在台北召開創黨大會，會上也討論了世界與台灣相關情勢，更為組織接下來的工作設下前瞻目標。該組織並聲稱，作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為主要綱領的政黨，「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級，並建設共產主義社會的主導力量」。

廣告 廣告

暫且不論陸委會發言人梁文傑一席「終於大器且有自信」的闡釋，發現「『他們』是托派組織」，也就是托洛斯基革命理念的追隨者；托派堅持馬克思主義的原初理念和人道主義理想，甚至堅持到有點天真，也因為太過堅持，所以才在中共的黨史上，一直被中共視為眼中釘，到現在還是這樣。在他看來，該組織不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的，沒一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。

坦白說，作為意識形態與民進黨不同的筆者而言，梁文傑把「台灣革命共產黨」視為一個思想性社團或讀書會，聲明只要他們沒有從事違法行為，當然可以繼續存在的思想言論自由，當然必須給予類鄭南榕先生的肯定。唯一個「魔鬼就藏在細節裡」的可能「蝴蝶效應」問題是，為何這群活在當下民主自由台灣的年輕朋友們，竟會出現主張共產主義？究竟有何不公不義或是相對剝奪感，這問題才值得我們也好好「想想一下」。

%E8%83%A1%E6%96%87%E7%90%A6 1 01 1068x534 1 1024x512 1 1 6

*專欄反映作者意見，不代表本社立場