【胡文琦專欄】中華民國也「純一冬」？

胡文琦／親民黨發言人

坦白說，身為中華民國的忠誠堅定國民，與「六成多站在民進黨對立面」真正主流民意的台灣人民，也確實開始起擔心起我們所熱愛的國家，是否也會真的變成「純一冬」？

媒體報導，針對六都之一、贏中部即贏全國稱號的台中市長選舉，預計在明年的11月28日舉行，對此，民進黨的台中市長參選人何欣純日昨大玩「接地氣有庶民感」的諧音梗，推出了「純一冬」的競選圖卡，何委員指出，1年後的今天，將是台中市長選舉的投票日，也是「翻轉台中的新起點」，她說會「全心全意」的守護台中、建設台中，好讓台中將來可以更加被看見云云。

說實話，看著綠委何欣純「用心的創意哽」固然是十分有「另類創意」沒錯，但在「想想」之後，想著、想著就會不由自主的悲從心起。嚴肅的檢視一下中華民國的國祚前途與未來發展，再看看執拗到近乎無可救藥硬幹到底的賴清德總統作法，與其「類在職訓練班」三歲小孩開車「國安團隊」的落漆表現，也難怪近期美國的約翰霍普金斯大學高等國際研究學院的教授白蘭斯，會「共情同悲」地寫了一篇警示台灣執政當局「台灣已走到臨界點」的專文，白教授烏鴉的提醒指出，未來的幾個月時間恐成為左右台灣命運的重要關鍵。

講白了，暫且不論八股封建意識形態的「君無戲言」不說，台灣人民眼看一個連話都說不清楚講不明白，事後竟還需要總統府發言人「射後要理」的「修飾『加字』」的總統本人與國安團隊，賴總統難道不知道這是一點都不好笑的「一言可以興邦、一言可以喪邦」的嚴肅職責所在嗎？

誠然，果若中華民國可以千秋萬世下去，賴清德總統的合法任期確是到2028年沒錯，但在看到他依然「自我感覺良好」且完全無視國際現實地緣政治環境的改變，甚至是刻意視而不見充耳不聞「美國川普關稅帝君」的無情商人交易性格之後，直言之，不只台中市長選舉「剩一年、純一冬」，再這樣的繼續胡搞瞎搞下去，還跨越任期、不負責任地承認新台幣1.25兆的「軍事特別預算」，對比一下民間戲謔同黨籍的前總統蔡英文，至少在任內還會有些事可說不可做、可做不可說的「耍陰的」，，至多也只敢對前中研院長李遠哲說，「2024年以後，不關我的事」，沒想到，總統賴清德「還在任內、責任重大」，竟然就表現出一副「只要我喜歡，有什麼不可以」的任性顢頇，完全不把2300萬台灣同胞的身家財產與安全福祉當作「一回事」，試問，這樣的中華民國會否「不死也只剩下半條命」？

準此，報告一下何委員，「純一冬」？別逗了。先忠言逆耳的提醒一下當家不應鬧事的賴總統，趕快「別鬥了」，這樣台中市長選舉才會有機會舉行與有意義啊，懂嗎？

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

