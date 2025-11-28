【胡文琦專欄】兩岸政府都應與時俱進的修法

文/胡文琦 親民黨發言人

一起外人「無從置喙、清官難斷家務事」的社會人倫悲劇發生，媒體報導，具有中華民國國籍且設籍台灣的宋姓男子，日前疑似因意外而猝死異鄉中國大陸，據悉，其親生兒子因父親與他「早已失聯了23年」而拒絕認屍，導致宋男的遺體至今仍冰存於對岸的廈門殯儀館。對此，海基會則表示，彰化「快樂天堂基金會」曾針對此案來電尋求協助，半官方性質白手套的海基會，將會持續與該基金會保持密切聯繫，並提供各項的必要協助。

本案案起彰化的「快樂天堂基金會」近日接獲1起橫跨兩岸政府的「無主遺體案件」，1名獨自在中國大陸廈門工作的57歲宋姓男子於11月8日不幸猝逝，遺體則直到6天後才被他的鄰居發現，並送至廈門殯儀館進行冷凍保存。由於宋男的兒子表示，「他失聯23年，不願意前往辦理相關後事」，因而讓此一案件瞬間陷入了「法律與人倫」的兩難僵局。進而讓宋男的大體繼續卡在因現行兩岸未能交流解決的「法律窠臼」之中。

誠然，古諺有云「死者為大」，但話又說回來，在現今少子化、老年化與社會文化價值快速變遷的現狀下，坦白說，對於宋男兒子此刻的「決絕態度」，背後可能牽扯了有不足為外人道也的「恩怨情仇」，一般外人根本也沒有「情緒勒索」乃至「說嘴、道德綁架」宋兒的任何角色與立場，因為，那已不是最低道德標準的法律所能說得清楚講得明白，而是其內心深處、午夜夢迴的「上帝道德領地」。然而，面對此種現代社會現象，基於讓死者「類入土為安」與節省兩岸社會各項寶貴資源的理性中道考量，總不該讓此類僵局給一直沒完沒了的延續下去，遑論，類似的個案日後也可能將層出不窮的趨勢出現。

準此，對於上述親屬「不願意寫委託書」，讓遺體無從進行必要的後續處置程序，乃至兩岸現行規定唯有直系親屬才能簽署文件的「法律漏洞與落後觀念」，或許，再不涉及兩岸敏感脆弱的政治領域外，雙方都應從各自法律規範的「代位權」觀念出發，來進行上述案件「與時俱進、有機轉化」的「嚴肅官方修法」，或許，這已到了兩岸政府與民間社會都必須正視且實事求是的「改革關鍵改革時刻」了。

