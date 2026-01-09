【胡文琦專欄】卓院長vs.林憲銘vs.葉盛茂 5

胡文琦／親民黨發言人

媒體報導，針對「台灣之子」、前總統陳水扁原定將於鏡電視播出的新節目《總統鏡來講》，沒想到竟然「被臨時喊卡」，阿扁直白爆料稱是行政院長「卓榮泰下令」，對此，矯正署顯然有些心虛、難為情的回應表示，是中監經審核後「依法予以駁回」，而針對是否有收到閣揆指示，矯正署副署長兼發言人的劉明彰則稱自己沒有收到相關訊息，無從評論。

據悉，陳水扁日前在其臉書「陳水扁新勇哥物語」上預告，將於1月4日上午10時於鏡新聞主持國政訪談新節目《總統鏡來講》，「主打講出真相、理想等台灣新力量」，然而，卻在首集播出日時，以「卓院長下令，阿扁不來了」為題，在臉書上「留下呈堂證供、白紙黑字」的爆料，「矯正署長林憲銘」在電話中向他證實，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓他回籠，「期待阿扁主持總統鏡來講的觀眾，抱歉讓大家失望了！」云云。

坦白說，此際矯正署再多講些什麼「依法駁回」，或是受刑人保外醫治期間應遵守事項，均由矯正機關依照受刑人保外醫治審核基準及管理辦法規定落實訪查及督管等等，試問，還有什麼意思嗎？還有人會相信這套「官方說法」？劉副署長「或許沒有說謊」，因為是副手、所以沒有收到「任何來自上面來的消息」，因而無從評論也不方便對上級長官林憲銘有任何「定位定格」。然而。此一案件的「被爆料『背後深層政府的幕後黑手」，卻是嚴重灼傷了我國的司法體系的公信與皇后的貞操無誤。

試問，此際林憲銘署長的「通知阿扁的善意」，究竟有何法源依據？而對可能被爆料下命令的閣揆卓榮泰又是何等的反諷與掉漆？林署長的專業身分是「法務部的矯正署」，不可能不知道天子犯法與庶民同罪理應「一視同仁」公平的要求，與道德界線該謹守的分際吧？沒想到？林署長竟然做出「類前調查局葉盛茂」的「私情舉措」，告知「人不是我殺的」，是卓院長所下命令的，有這樣一位不知輕重緩急的執法人員，以後還要台灣的老百姓怎麼相信司法的公平公正與公開呢？

而更令人遺憾的是，就在東窗事發後，果若阿扁爆料的人事時地物「有錯的話」，那也理應由事主本人的林憲銘署長來「親自釋疑」，怎麼會由下屬的副手來「擋子彈」？且讓上司卓榮泰院長被推上「第一線的『火坑』」呢？準此，矯正署此際再強調些什麼中監是按照「監獄行刑法」與「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」等規定，早已讓賴政府的「依法行政、行政中立」身受重傷，善意建議一下林署長，上台靠機會下台靠智慧，這件事情你錯的實在太過離譜，理應下台負責以昭公信才是。

