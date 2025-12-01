【胡文琦專欄】善意嚴肅提醒一下韋主席

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，針對我總統賴清德「特別用心良苦、蓄意繞過國內在野與民意監督」的投書「外國的月亮比較圓？」的美媒《華盛頓郵報》強力宣示，近期台灣將提出「史無前例400億美元」的軍事特別預算案（換算新台幣約為1.25兆）。對此一自己送上門、直是天上來掉下來的蹭熱大禮包，美國參議院軍委會的主席韋克爾（Roger Wicker），與參院外委會的成員史考特（Rick Scott）等，日昨（26號）也立即於社群媒體Ｘ上推文強力支持，主席韋克爾更呼籲我立法院與賴政府能夠進行「跨黨派的合作」，以加速通過是項特別預算。

據悉，韋克爾強調，總統賴清德宣布新的國防特別預算，再次展現了台灣在自我防衛上的決心與承諾。而國防支出的大幅提升，也顯示出台灣是個意志堅定、且有能力也願意分擔區域內嚇阻侵略責任的「夥伴」，他要鼓勵台灣的立法院與賴政府跨黨派合作，「加速通過特別預算」，方能展現各方在攸關「台灣的國防緊急需求上」，能夠擱置相關的政治歧見，來共同面對並持續深化在亞太與印太區域內的合作關係云云。

坦白說，筆者當然理解並認同「自立自強處變不驚」並強化提升台灣任何作戰量能的「各種努力與軍力建設」無誤，更支持賣方、外國人的主席韋克爾，能在「第一時間」隨即這樣貼心且劍及履及發文所展現與過往不同熱情的積極態度。然而，果若以他的想定與期望而言，期待台灣在現行「朝小野大生態」下的行政單位與立法機構，能夠「跨黨派合作、加速通過近乎台灣政府『過半總預算』的特別預算」，以期能因應「台灣國防緊急需求」的話，那就真的要建請一下韋主席，除了在商言商的「川普式交易藝術」與美國的賣方優勢外，自是還有做人處事的「普世價值與邏輯」存在，珍愛台灣且真愛台灣的話，就應先把之前拖欠台灣、緊急需求「不對稱、豪豬刺蝟」的6000億台幣武器清單給交付完畢才是。

進言之，套句行走國際政治的江湖術語，「有借有還，再要『賣』不難」，而果若能先「說到做到」不發生「等待果陀」的話，至少，在野黨也沒有立場再拿來揶揄說嘴，不是嗎？幫幫忙，出來混總是要還的，也還是要有點江湖道義才是。

