【胡文琦專欄】報廢車冷媒「消失時」 淨零也跟著破功？ 3

胡文琦／親民黨發言人

坦白說，環境政策最怕的不是口號，而是口號喊得震天價響，但問題卻被放在暗黑裡慢慢發酵。近來環境部在各種場合談淨零轉型、談減碳成績單，鏡頭前的政策宣示一套接一套；但在鏡頭照不到的角落裡，卻有一個既具體、又可管理、而且一旦放任就會直接加劇暖化的大漏洞—報廢車冷媒的去向—卻長期像「羅生門」一樣的被擱置被刻意忽視。當部長忙著作秀，制度卻繼續讓冷媒「想去哪就去哪」，筆者必須很嚴肅的說，這不是治理，而是嚴重的失職。

廣告 廣告

嚴格來說， 報廢車在進入拆解與回收場後，業者通常會說「有回收、會純化再利用」云云，聽起來很圓滿，彷彿流程完整、責任閉環。但只要問一句：「回收之後的冷媒到底交給誰？去哪裡？有沒有可追溯的流向？有沒有定期查核與第三方稽核？」；答案往往含糊。原因並不難理解：不同車款、不同年份、不同冷媒的狀態混在一起，回收冷媒常夾帶水分、雜質甚至是相關金屬碎屑，對壓縮機壽命影響巨大，「市場端」自然不願大量採用。於是「回收」只在紙面上成立，「再利用」則在現實中萎縮；剩下的，就成了制度最不想面對的「殘酷真相」—真空地帶。

真空地帶會發生什麼？如果沒有強制的密閉回收、純化標準、可追溯的交付管道與去化責任，最壞也最容易發生的情境，就是直接排放到大氣。這絕對不是小事。以汽車常見的冷媒R134a為例，其全球暖化潛勢 ，意思是同樣重量排到空氣中，暖化效果約為二氧化碳的1530倍。假設每輛報廢車平均約0.5公斤冷媒，年度36萬輛報廢車就約18萬公斤冷媒；換算成二氧化碳當量也就是約27.54萬公噸CO₂e。相較台灣一年總排放量（以2023年約278.63百萬公噸CO₂e為例），它雖不是最大宗的汙染源，但也絕不是可以「裝作看不見」的小漏洞；更何況，這一塊的特性是「治理成本相對可控、政策工具明確、可以效果立竿見影」。不去做，才是真正的荒謬與不負責任。

其實，問題的核心只有一句：環境部長到底要不要把「看得到的口號」民主進步為「看得到的制度」？如果冷媒真的有被妥善回收並純化再利用，就請拿出全國性的流向資料、處理量能與合格的處理廠商名單、抽查結果與違規裁罰紀錄，讓社會知道這不是業者的片面單方良心與口頭保證；如果沒有，就請停止用「回收了」的漂亮話來粉飾太平，勇敢的承認制度斷點，並且立刻「補漏」。

簡言之，汽車冷媒應納入更嚴格的「從拆解到去化」的追蹤機制：拆解端必須使用合規設備回收並且登錄重量，而收受端則必須具備純化或銷毀能力並出具憑證，主管機關要做的不是辦活動、拍宣傳，而是建置起可供稽核的電子履歷、提高查核頻率並且採取重罰與停業等，此外，同步建立合理的處理費用與誘因，好讓守法者不吃虧、違法者必須付出代價。更重要的是，環境部必須公開透明不「黑箱作業」的公開回收量、去化量、差異量與查核結果，讓社會能具體監督，不讓冷媒再次「神奇寶貝般的消失無蹤」。

準此，要正告由專業民間業界「借調」到公務部門部長的是，倘若 部長真心要藉能減碳愛地球，就不該只在大型政策上「喊得漂亮」，卻放任這種「高GWP、可管理、易落地」的漏洞給長期從從容容游刃有餘的漂浮在制度之外。減碳不是舞台表演，而是把每一個會逸漏的地方堵起來。冷媒去哪裡了？這不是民間該去猜的謎題，而是環境部必須用制度回答的嚴肅考題。請別再作秀，先把這一題「未完成的考試卷」寫完才是正辦無誤。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【胡文琦專欄】野火燒不盡春風吹又生？

【胡文琦專欄】卓院長vs.林憲銘vs.葉盛茂

【文章轉載請註明出處】