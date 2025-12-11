【胡文琦專欄】對高市最新發言 賴總統應該回應 3

胡文琦／親民黨發言人

針對日本新任友台首相高市早苗在上月初就「台灣有事、日本有事」的國會答辯所引發的「『中』日關係」持續動盪，3日她在參議院全體會議上再次被問到日本政府對台的立場時強調，日本自從1972年在中日共同聲明中承認「中華人民共和國為中國唯一合法政府以來，此一立場完全沒改變」。

據悉，公明黨議員竹內真二表示，首相在國會答辯中提到的台灣有事可能構成「存亡危機事態」所造成的後續影響，強調「我國應以冷靜且一貫的立場應對，防止事態進一步升級」，他更進一步詢問高市早苗關於日本政府關於對台的立場，是否仍與中日共同聲明一致時？高市早苗的「最新表態與說法」是，關於日本政府自1972年中日共同聲明以來對台灣的立場，即日本「理解並尊重」中國大陸方面所表明的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」云云。

坦白說，暫且不論高市早苗首相是否會像部分政治名嘴所言，「之後會繼續退讓？」不說，一個現實國政治遊戲規則所看到的，從高市首相目前所面臨的國際和國內政經壓力外，「最重要的盟友美國也確實沒有再進一步的實質公開支持」來看，對於當事人、當事國事主的賴清德總統而言，之前對高市首相主動友台的發言，隨即則在第一時間發文並吃日本料理「公開致意感謝」，甚至還「剛剛好、這麼巧地」開放核災福島的食品輸台，甚至還鼓勵國策顧問帶領300人遊覽團進行遊日等。沒想到，高市首相當下最新的對台關係「定位」發言，似乎又讓一切「回到原點」。

說實話，筆者撰寫此文不是刻意要修理賴清德總統，而是全台灣的民眾都知道，在對岸中華人民共和國「恪盡一切資源的有意制約」下，中華民國對外的經營與發展自是十分辛苦不易的讓人不忍苛責沒錯。但話又說回來，套句蔡英文前總統所言「時空環境不同」的政治思辨中，對於高市首相的最新的「好人卡式」的調整反轉發言下，筆者依然要強烈的建議一下賴總統，「勝不驕敗不餒」的站在「中華民國總統」的格局與高度，對於日相高市早苗的「戰略內縮」，仍必須「直球對決」的以「總統高度」進行發言回應才是正辦，加油。因為，此刻我們不是烏克蘭，都是中華民國國民。

