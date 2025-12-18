【胡文琦專欄】新北水利局作法值得學習 11

胡文琦／親民黨發言人

媒體報導，新北市水利局為確保水利工程皆能「安全無虞與依法行政」，同時守護第一線同仁在採購各階段的作業安全，「創新編纂」了一套水利工程採購指引，並在5日的「廉政會報暨機關安全維護會報」上發表，水利局長宋德仁強調，採購指引跳脫傳統法條彙編，將嚴肅的防貪作為變成生動的「闖關遊戲」，並以採購全生命週期為主軸，提醒各階段的違法態樣、風險評估與防治措施。

宋局長表示，這本採購指引就是水利人的「護身符」，共整理10則與水利相關的司法判決案例，以協助同仁能夠快速辨識風險，確保能在安心的環境下持續推動精進業務。據悉，指引以5種物種夥伴作為「滿星」隊友，包含如「香魚」象徵在招標階段中提前偵測不合理投標與風險，協助篩選合格廠商；「毛蟹」在履約過程中強化履約過程的品質監控，及時發現並阻止瑕疵。「台灣沼蝦」支援採購全週期，特別擅長發現細小的異常，避免瑕疵累積；「白鷺鷥」在驗收階段能準確指出工程中隱藏的缺陷與漏洞，保障工程品質的完整性；「紅冠水雞」警示隊友，確保巡查作業的真實完整性，避免虛報情事發生云云。

坦白說，這項指引的創新另類革新確實值得肯定，將傳統可能防貪肅瀆的工作要求給動態友善與易懂化。講白了，筆者絕對相信台灣絕大多數的公務同仁都相當愛惜羽毛與潔身自愛，依法行政更是共同的工作準則。然而，在一種米養百百種人與殺頭的生意有人做的利益驅使下，鑑於水利工程龐大的利益與後續養護工作，常聞會有不肖的地方利益人士介入「工程招標」，進而造成相關水利同仁可能的身家財產的安全威脅。

此外，鑒於「水利工程的全生命週期涉及各專業領域的「跨域整合工作」，若干領域也常常會是「隔行如隔山」的專業權威不同，水利同仁並無法樣樣都懂的「十八般武藝都會」的制約下，常常會出現本身毫無違法動機、貪瀆情事卻誤觸法網的高風險狀況發生：也因此，誠如此番新北市水利局的創新作法一樣，以生動的「闖關遊戲」加上10則的司法實例判決來有效提醒同仁風險，除能大幅降低同仁的工作壓力外，更讓公務同仁能對「依法行政」和「工程品質」有所堅持。準此，確實值得推廣給其他政府單位一起參考精進，給予加油肯定才是。

照片來源：新北市水利局官網

