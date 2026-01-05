【胡文琦專欄】新年新氣象 賴總統何不試試？ 3

胡文琦／親民黨發言人

不要再像小朋友式的答嘴鼓了，直球對決才是正辦。針對2026年開春，日昨在野國民黨團發布聲明向總統賴清德喊話，絕對的權利使人絕對腐化，民主的真諦就在監督制衡；朝野和解不能只是口號，放下固執的成見及意識形態，遵守中華民國憲法，追加行政院違法缺編、漏編的預算，且在不設前提下，依「憲法」來立法院進行國情報告，並針對彈劾案赴立法院進行答辯，才是尊重憲法、守法的總統新的一年最該做的事。

此外，在野黨還嗆聲指出，「不論是兩岸和平或是朝野和解，啟動的鑰匙都在你的手上」。希望賴清德總統所領導的民進黨政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤的法案及釋憲案，展現兩岸善意互動的誠意，拿出一個國家領導人該有的高度，中華民國115年才可能以兩岸和平、朝野和解，展開新的一年，否則衝突、停滯、對立的責任，總統賴清德必須負起完全的責任。顯見藍白將僵局的責任完全歸咎給賴總統。

廣告 廣告

誠然，看到在野國民黨意識形態的「朝野攻防政治論述」後，不只執政的民進黨中央會不認同外，就連「當家」的賴清德總統肯定也會是完全無法接受。但政治有趣的地方也就在於，對掌權的綠營而言，本質才是「毀憲亂政、在野獨裁」始作俑者的「藍白鬼話連篇」，賴清德總統則在元旦談話時強調，「他不貪不取，沒有任何違法，這時對總統提出彈劾，目的何在？藍白明知沒有三分之二多數還要提案，這是在浪費時間」。

坦白說，暫且不論「賴皮療」的爭議風波不說，也不論近期被民進黨總召有意無意「被證明」賴清德總統與行政院長桌榮泰，對「大罷免『大成功』」，最終卻是「大失敗」的「期中究竟有無會面商討」的「大說謊失格紀錄」，試問，「不貪不取」充其量就只是當一個領導人「最低的道德標準」，福國利民安邦定國才是一位「合格總統」所該具有的職責本分，賴清德先生怎麼會好意思「只拿不貪不取」來怨天尤人呢？

基於筆者真心認同「事實勝於雄辯與真理越辯越明」，既然台灣已然政黨輪替三次且民主自由思辨風潮也早已蔚然成風，果若賴總統願意也堅持「信我所信、愛我所愛政治信念」的話，甚且曾多次聲言在野應接受民意檢驗，那何不開大門走大路的「創造憲政先例」，站在「愛台灣」我不入地獄誰入地獄的以「大無畏」的勇氣與膽識，在立法院好好「衡情論理說法」的進行國情報告，這豈非才是捍衛台灣的勇氣與高尚展現？

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：賴清德臉書

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【胡文琦專欄】新北水利局作法值得學習

【胡文琦專欄】直球對決 就對了

【文章轉載請註明出處】