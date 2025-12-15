【胡文琦專欄】林劍照程序、少說兩句即可

文/胡文琦 淡江戰略研究所碩士

媒體報導，針對我總統賴清德日前以視訊方式接受美國知名媒體「紐約時報」交易錄峰會（DealBook Summit）的主持人索金專訪。對此，中共外交部發言人林劍「痛批該媒體」提供平台讓「『台灣』領導人」散佈「台獨」的分裂謬論，嚴重違反了一個中國原則云云。

據悉，賴清德針對我國國防、兩岸關係、台美關係、俄烏戰爭及半導體產業等議題進行回應。賴清德表示，中國大陸對台軍演越來越頻繁；對台的統戰滲透也越來越厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此特別提出國防特別預算。至於如何看到「戴維森窗口的2027議題」，總統賴清德強調，台灣一定會做好保護自己的國家，同時維護區域和平穩定的立場。

日昨，林劍在中共外交部的例行記者會當中回應賴清德的美媒專訪。他強調美方有關媒體為台灣當局領導人散佈「台獨」的分裂謬論提供平台，嚴重違反一個中國原則和「『中』美」三個聯合公報，並向「台獨」的分裂勢力發出了嚴重的錯誤訊號，「『中方』對此堅決反對」。坦白說，凡走過必留下痕跡，暫且不論我總統賴清德確曾表示他是一個「務實的台獨工作者，不管到哪個職位都不會變『無誤』」，但話又說回來，一來，要不是對岸中共「萬山不許一溪奔？」，否則，又怎麼可能「攬得溪聲日夜喧」呢？二來，遑論是你自己一直企圖用「地區領導人」用語的「台灣」，才會讓「一中一台」的「台灣意象」給特別標定出來，不是嗎？

三則，套句網路用語，紐約時報就是紐約時報，他就是美國「民間、非公務性質」的專業新聞媒體，說到底，無論是站在新聞言論自由或是在商言商的媒體立場，他想訪問誰就訪問誰，莫非還要看你林劍的眼色？這是人權自由民主的「普世價值」，你也管的太多管到山上海邊山頂洞人去了。

準此，賴清德有關言行是否再次揭露其頑固「台獨」分子的本質與「倚美謀獨」的險惡圖謀，乃至他到底是「和平破壞者」或是「麻煩製造者」都可討論批評無誤，唯要善意嚴肅提醒林劍的是，「剛剛好就好」，做為中國大陸外交部的。發言人一職，照程序善盡角色、過個橋段的「正常演出」即可，對於我賴清德總統（雖然說，筆者對他的意見也很多）接受美國民間專業媒體專訪，報告劍哥，「橋歸橋路歸路的公私要分明」，這部分你就少說兩句吧。

