【胡文琦專欄】林宜瑾委員宜再三思

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，日前民進黨立委林宜瑾「時機敏感」且「匆匆忙忙連滾帶爬」似的提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》的修正草案，擬將名稱修改成「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，此外也擬刪除原條文中有關「國家統一前」等字眼。對此，資深媒體人謝寒冰則在臉書上直言批評，2020年綠委蔡易餘才曾經提過，結果卻淪為笑柄！這次，他要拜託林委員千萬別慫，一定要堅持到底啊！而在野國民黨立委王鴻薇也開酸，請林宜瑾要繼續提好提滿，千萬不要像過去蔡易餘一樣撤案，更可直接提案廢止兩岸人民關係條例和陸委會。

據悉，該一修法草案目前已經獲得超過20位的綠委連署而看似聲勢浩大，但誠如「事主、利益關係人、業管單位」的陸委會，一席滅火救急、四平八穩且生怕講錯話的平衡回應指出，兩岸人民關係條例是基於憲法增修條文所授權制定，以作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。而因兩岸條例具有「高度的政治敏感性」，相關修正修法都必須獲得「社會多數共識」云云。

坦白說，暫不論提案的林宜瑾乃至是王義川等人的「意識形態與價值選擇」，殊不知林委員在擬提出此一明顯會引發國內外關注乃至會改變地緣政治敏感神經之舉時，有否先與黨主席、總統賴清德、國安單位，乃至是可能啞巴吃黃蓮的苦主陸委會與海基會先行探探風向球？遑論，果若以陸委會所設定的低標或是大罷免大失敗的「最新最大的民主」來看，民進黨政府都仍是少數的四成。

準此，就在目前國內朝野的藍綠白陣營仍處於激烈的政治對抗，與諸多民生經濟軍事政策攻防，甚且在對岸中共也才剛剛結束文攻武嚇的正義使命-2025軍事演習之際，林委員此番的出手時機確實爭議頗大且有讓賴政府騎虎難下、你不殺伯仁伯仁卻因你而死的重大嫌疑而有待斟酌，尤其是黨籍同志蔡易餘的難堪案例也還令人記憶猶新之餘，此一政治性提案確需更為謹慎細膩才是。不過，話又說回來，看來民進黨內部還是有很多人的頭腦是清楚的、知道事情的輕重緩急與政治敏感性，所謂51戰隊只有20餘人連屬，這點倒是讓人可以肯定。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場