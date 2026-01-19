【胡文琦專欄】民進黨政府慣性喪事喜辦？

照片來源：行政院

胡文琦／親民黨發言人

俗話說，人不要臉天下無敵，看來，民進黨賴政府的執政量能與表現可能也是「雖不中，亦不遠矣」？日昨，隨著台美經貿談判內容終於暫時塵埃落定，一個令人戰慄的「殘酷真相與喪事喜辦」卻赤裸裸地呈現在國人面前，民進黨政府以耍猴戲、朝三暮四的所謂「台灣模式」，換取了美國「表面上」將關稅降至15%的承諾，唯其背後的深沉代價竟是高達 5000億 美元（約略16兆台幣）的對美直接投資與企業信用擔保，這已不僅僅是經濟上的「單向輸血」，更是一場對中華民國主權尊嚴與產業核心競爭力的「結構性掏空」。

猶記之前火紅兩岸網友的改編歌曲王世堅之「沒出息」所形容的，「睜眼說瞎話、你在哭什麼哭」，明明真實對比韓國日本的綜合國力條件乃至名目GDP的占比比例，此刻的台灣還真有點「輸到脫褲」，但賴政府竟還敢黑龍轉桌的說這是「台美雙贏」，坦白說，有這樣大面神的執政黨，難道台灣還需要敵人嗎？

吊一下書袋，當代政治哲學家阿岡本（Giorgio Agamben）曾言，權力運行往往藉由「例外狀態」來達成其對法律與正義的凌駕，對比今日台灣的媚美與跪美行徑，此際不就正陷入一種由執政當局所刻意營造的「地緣政治例外狀態」？在「國家安全」與「史上最好台美關係」的絕對大纛下，台灣民主制度中最重要的政黨政治、預算監督、透明治理與產經自主等，正如同被獻祭的「祭品與菜單」一樣，在「只為能討川普大帝開心」下，被美國隨興的宰制與進行經濟殖民。

首先，根據台美最新的「協議」，唯好笑的是，台灣方面唾面自乾地稱為「備忘錄」的數據，這項包含了2500億美元的企業自主投資，以及2500億美元的政府信用保證支持，儘管官方試圖以「雙贏延伸、全球佈局」的文字詭辯來淡化總額衝擊，但不可否認的是，5000億美元已約略等同於台灣年度總預算的五、六倍上下（2026年台灣總預算約略新台幣三兆）。進言之，這種類如兒皇帝進貢的「經濟殖民」經費，倘若留在國內，可能即足以支撐台灣三代人的基礎建設與相關能源轉型，然而，賴政府卻選擇將其作為向華盛頓上繳的「保護費？但有用嗎？」，就只為了向美國的MAGA買單，這難道不是很詭異的邏輯倒置嗎？其實，從美國商務部長盧特尼克狂言且毫不修飾的「台灣必須讓我們的總統開心」，已可見識到美國霸權的巧取豪奪與狼子野心。

然而，更可怕糟糕的是，這種將「主權商品化」的理由離譜作法，根本滿足不了「商人川普的胃口」，暫不論美國法院近日即將對關稅合法與否做出判決不說，套句俗諺來看，「川普的工具箱裡」也還有很多「替代性的法寶」可以出招，不論是已被台灣幸運解套的232條款，其他諸如122條款乃至是301條款等，川普可以玩的把戲仍可多著呢，從日前美國違反國際法逮捕委內瑞拉馬杜羅總統夫婦所講的經典名言一樣，唯一能約束他的就只有「川普自己的道德觀」，試問，一葉知秋，日後，果若很容易「TACO的川普」又再次「獅子大開口的『說費用不夠』」時，賴政府豈不又只能啞巴吃黃蓮的繼續「喪權辱國與賣台跪美」下去？

回頭再檢視一下賴政府的實際表現，就在「台灣模式」詭辯的糖衣毒藥下，受創最深的就是台灣引以為傲「護國神山」的半導體產業鏈。長期來看，類如新竹科學園區之所以能成為科技軸心，並非僅靠單一企業的技術領先，而是建立在一個高效、密集且具備「不可取代性」的生態系之上。然而，賴政府卻是公開默許（甚至還是鼓勵）的加速推進「失血」，從美國商務部直言白不諱地指出，將在川普任內移轉台積電40%的產能至美國本土云云，這種由地緣政治角力所驅動的產業遷移，基本上已可說是「連根拔起」，且正在「溫水煮青蛙」地瓦解中華民國所高度依賴的「矽盾安全功能」，亦即從技術人才外流的不可逆性，再到最終可能變為「美積電」的死亡筆記本，台灣終將淪為一副「被黑山老妖吸乾的空殼」，不是嗎？

此外，更令人無法理解原諒的是，過往號稱公開透明、反對「黑箱作業」的民進黨，從一開始誤判情勢、驕其妻妾的聲言台灣在「第一波談判的名單之中」，最終卻變成幾乎沒完沒了的「末段班」，再對比韓國日本政府真正的公開透明與上下一心，賴政府卻是一直諱莫如深的「只想柿子挑軟的吃」，就連關乎經濟學人報導「台灣病」之外的其他傳統產業，諸如農產品的進口與汽車的進口關稅稅率等，賴政府至今也仍無法給國人一個清楚的交代，儼然變成過往自己批評別人黑箱的「最不喜歡的樣子」，既不公開又不透明，一副就是阿扁前總統的經典談話，「算我好運，不然你想怎麼樣」？

準此，筆者真的要說，天道輪迴報應不爽，如果賴政府繼續在「媚美跪美、抗中保台」的迷霧中，恣意選擇蒙蔽雙眼與專業良知，甚至企圖用「大法官5大於6、不是票多的就贏喔」的丑角伎倆欺騙台灣人民，歷史終將對這場人必自侮，而後人侮之的「類台灣經濟活人獻祭」，做出最嚴厲的無情審判。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

