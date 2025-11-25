【胡文琦專欄】民進黨政府，搞得台灣好亂啊

文/胡文琦 親民黨發言人

莫非真是台諺所云的「一張嘴，糊類類」，與綠委王世堅一席「睜眼說瞎話的沒出息」？突然間，筆者又想到港星周星馳所主演電影「功夫」裏的一句台詞，面對火雲邪神與小龍女夫婦糾纏在一起時的那句，「你把我搞得好亂啊」。

媒體報導，日昨行政院20日好不容易且不情不願地通過了所謂院版的「財政收支劃分法修正草案」，並立即函送立法院審議，藍白立委則批評這是「拖了1年多」才送來，揚言退回。對此，立法院財政委員會民進黨政策小組的召集人、綠委吳秉叡強調，院版的草案當然比在野黨亂搞、亂修的版本「更周全」，在野黨的版本從未說明哪些事情是要地方政府承擔，倘若不好好修法，以後不論是誰來執政都會很困難云云。

廣告 廣告

而另一位綠委李坤城同時也取巧護航的肯定了行政院版的草案指出，中央政府「新版」挹注地方政府合計新台幣1兆2002餘億元，創下歷史新高，並解決離島分配公式的錯誤問題，更解決在野黨版本所造成的縣市窮者越窮，富者越富的弊病。李委員期盼在野黨不要再阻止院版的草案付委討論，「畢竟這是目前為止『最好的一個版本』」。

坦白說，暫且不論在野國民黨團總召傅崐萁直球對決的嗆聲卓揆，「去年7月就叫行政院提版本了」的「白紙黑字紀錄」，猶記當時執政的民進黨為了不想修明顯中央政府「集權又集錢」的財劃法，曾經大聲表示，現有版本是「史上最佳的財劃法」，因此沒有修法的必要，但沒想到，言猶在耳、就在眼看此番朝小野大「戲，真的演不下去」之後，勉為其難地提出了只有「一張半Ａ４、且依然沒有說明縣市分配公式」的院版草案，而這些近乎「雞母卡層」或是「忘記了，還是害怕想起來？」的這群綠委們，竟又自吹自擂地說「畢竟這是目前為止最好的一個版本」。試問，果若之前未修法的那個版，真的是史上最佳的話，那現在所推出的新版政院版財劃法，又到底是哪一個「校正回歸」後的哪一個檔次呢？

真的不是筆者故意要找民進黨政府的麻煩，也不是說在野黨版之前急修出錯的財劃法不能批評，但面對事涉地方自治百年大計的財劃法修法攻防，民進黨政府的初一十五不一樣、見風轉舵，乃至不知所云前後邏輯顛倒的政治操弄伎倆，真的是搞得台灣人民「好亂啊」。

胡文琦 1 01 1068x534 1 1024x512 1 1 4

*專欄反映作者意見，不代表本社立場