【胡文琦專欄】淺評鄭麗文的任重道遠

文/胡文琦 親民黨發言人

一場幾乎要演變為「走味的咖啡、向下大沉淪」中國國民黨的主席選舉，最終在「有無境外中共國安介入」的茶壺內風暴下，由綠營出身背景的鄭麗文順利出線。檢視一下相關數據，在約略「33萬黨員」的傳統結構下，此番投票率在四成左右、鄭主席的得票率則是過半且僅僅在兩個地區小輸給郝龍斌前市長。究竟這位「非典型、類蔡英文模式」的鄭主席，代表著何種變革的氛圍與意義呢，而未來又應該怎麼重新再出發呢？

廣告 廣告

檢視上述最新且仍有意願與熱情出來投票的黨意下，鄭麗文如何正確解讀「黨員思變」？乃至如何帶領「中國國民黨」真正浴火重生？鄭主席即應把握下列五大方向。其一，針對黨內各個派系的「桶箍」：第一正確把「黨員名冊」落實清查，「兵在精不在多」，從過往幾百萬「膨風無用虛張聲勢」的所謂聯名卡，重新整隊的把「有心人」留下來；第二，對於這次其他五位各領風騷與專業的主席候選人，能夠大開大闔地讓他們有各司其職發揮的可能作戰位置。

其二，針對黨外民進黨的「有效合理反制」：從綠營發言人第一時間仍不忘政治操作的奢言民進黨有「2個期盼、1個提醒」，乃至至今仍未善了、沒完沒了的總預算案、財劃法、人事案、軍警人員待遇條例等所展現的「鬥性依然」，必須有「必要之惡」的建設性破壞準備，你講道理我就講道理，你來陰的我就比你更兇的準備，亦及港星周星馳主演電影裡的金句，在勿忘執政初心下的有「貪官奸、你就要比貪官更奸」的決心與魄力，方有可能達成合理的「恐怖平衡」。

其三，針對兩岸政策大戰略的「大破大立與更上位考量」：如何在業已被民進黨去中化108課綱的「毒害與獨害」下，重新演繹一套有機且能與時俱進的「中華民族論述」與「兩岸和平競合」路徑圖，並能與民進黨政府做出清楚不同民意市場的區隔，已是不能不立馬正視處理的阿基里斯腱，更重要的關鍵是，對於中華民國憲法、增修條文乃至黨綱中所追求的「統一問題」，鄭主席已必須拋棄「戰略模糊」，而必須端出一套國人可以信任理解的具體政策方案。

其四，面對已故前美國國務卿季辛吉所言「當美國敵人是危險的，但當美國朋友則是致命的」的對美關稅與國安談判問題，乃至是日後「藍白與其他更多在野黨合的大哉問」，作為最大的在野黨自亦是必須拿出可執行有誠意的18套劇本。其五，對於四成多黨員決意的「換人做做看」表態，落選的老藍男們與傳統地方勢力，則必須「像個爺們漢子」地支持女性撐起半邊天的新任黨主席，切莫再上演「類李登輝鬥爭宋省長」那種親者痛、仇者快的宮廷戲碼才是。

胡文琦 1 01 1068x534 1 1024x512 1 1 1 7

*專欄反映作者意見，不代表本社立場