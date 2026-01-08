【胡文琦專欄】王丹三思vs.四個謬誤？ 13

胡文琦／親民黨發言人

猶記《論語˙學而篇》曾子曰：吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？媒體報導，針對中國大陸甫結束代號「正義使命-2025」的大規模圍台軍演，試圖以海空封鎖之勢威嚇台灣。對此，日昨，中國大陸民運人士王丹表示，他坐牢時常聽獄友分享故事，也曾聽過一個流氓欺負剛入獄菜鳥的故事，希望能將此一故事「送給台灣人三思」。

據悉，王丹於臉書粉專「王丹网站 Wang Dan’s Page」發文提及，某人剛入獄時，常常被一個流氓欺負，動輒被毆打凌辱，後來開始每天在地上磨牙刷，流氓問他在幹什麼？他則回說「我的確打不過你，但你也不要欺人太甚；否則，除非你每天晚上不睡覺，只要你睡，我早晚有一天會用牙刷插到你眼睛裡」。自此以後，那流氓再也沒有欺負他，反而對他非常客氣。王丹說，這個故事告訴我們：在一個弱肉強食的世界裡，如果你遇到惡霸的霸凌，求饒和哭泣都不是解決辦法，要想阻止對方霸凌你，你就必須讓他看到你有不惜與他拼命的決心和意志。因為，再強的流氓，也怕不要命的人。「想起這個故事，送給台灣人三思」云云。

坦白說，暫且不論王丹後期「跑路」疑有拿人手短吃人嘴軟的「類補助」嫌疑不說，光從這個所謂「磨牙刷的『故事』」，就知道王丹所舉例的不當不適與不倫不類。王丹的論述顯有以下四個謬誤：

一則，「個人能力與國家暴力」基本上有本質的不同，無法「竹竿逗菜刀」的類比援用，二則，王丹基於其具有政治庇護的「暫時不死鳥」身分，實不該有詛咒別人的孩子死不完、站高山看馬相殺的「外人第三者無良心態」，否則，王丹也應主動積極放棄庇護身分的加入中華民國身分後再說；三則，對岸確實以不得台灣民心的文攻武嚇脅迫台灣無誤，但一個不爭的事實也是，王丹完全無視一個自戀、自嗨到近乎無可救藥的總統賴清德，頻頻以「類對岸能力不足」的語言暴力，屢屢企圖挑釁中共的「超低級錯誤」，四則，看來那個「王丹故事中」的所謂流氓，還不是一個「真正的流氓」，還會讓你有機會與「美國時間」在那慢慢磨牙刷？而且還是個有文化、文明素養「願意傾聽」對方想法與說教的浪流留壞份子？

幫幫忙，真的別在那「半吊子」的站著說話不腰疼，盡舉些冷血、為賦新辭強說愁的「爛掰故事」，面對中共強勢綜合國力的「大國崛起」，輔以地緣政治複雜詭異與美國「川普關稅帝君」明顯交易性格的戰略收縮態勢，還是那句經典智慧老話管用，「大事小以仁、小事大以智」。至於王丹那句「事不關己」、希望台灣人三思的說法，檢視一下《論語˙學而篇》，王丹的囈語已可確認是「幹話無誤」。

