【胡文琦專欄】直球對決 就對了 7

胡文琦／親民黨發言人

針對傾綠的自由時報日前報導在野的中國國民黨主席鄭麗文，即將在明年的農曆年前後赴中國大陸進行「鄭習會」，陸方還要求要配合包括擋下國防特別預算等「三張門票」的條件說。對此，主席鄭麗文10日在中常會上再度澄清從頭到尾都是「綠媒在編故事」，並已請文傳會主委吳宗憲對自由時報發出律師函。

據悉，鄭麗文直言批評通篇報導都在瞎掰，好似鄭習會的時程都已幫她定好了，兩位副主席去談什麼，甚至連綠媒都比他們清楚，好像在平行時空，對三張門票說，她說國民黨跟對岸交流根本不需要任何條件或是自我矮化，兩岸交流只要九二共識反對台獨足矣，這就是兩岸互動最堅實的政治基礎；「萊爾校長」啟動抹黑供應鏈，就只是凸顯民進黨心虛地很緊張，除了出奧步外已經沒有其他方法云云。

此外，新官上任三把火的鄭麗文，特別提起才剛與10幾個歐洲國家的駐台代表們午宴，感謝各國駐台代表對在野國民黨的重視還有對其關注，但也特別向代表們強調，有任何問題好奇的，都可以直接跟她本人溝通。之所以這樣，主要是認為國民黨長期以來被民進黨不遺餘力地抹黑，她近期馬不停蹄接見各國的駐台代表、智庫以及外媒，感受到長期以來國際社會對國民黨的錯誤印象與成見，將會竭盡所能向國際友人說明國民黨的相關立場價值與主張。

坦白說，誠如藍委吳宗憲所言，這篇司馬昭之心路人皆知的「認知作戰報導」確實充分符合綠委王義川所言的「造謠四步驟」，先做假議題，做梗圖，對方澄清之後再拿澄清內容再攻擊一次；更遑論自由時報之前所傳出的「神鬼民調中心」爭議，顯見該報也似有綠營助理楊舒雅的「合法要飯嫌疑」？保留法律追訴權其實已算太過客氣，講白了，就在民進黨全面執政的野蠻硬幹與行政獨裁下，在野黨再笨再蠢再大膽，也都沒有人會敢在這麼敏感的政治氛圍下，拿任何「卑躬屈膝，上對下下命令」的條件去跟對岸進行所謂交換。

準此，筆者除了要肯定此番近似「建設性破壞、女人撐起半邊天」的鄭麗文，終於注意到過往外媒評論方向，一直被民進黨的一家片面之言給刻意壟斷的弊端而踏出「重建對外溝通窗口」的重要一步外，面對自由時報這種「類沒有最低級、只有更低級」的媒體造謠未經全面查證的離譜抹紅栽贓案件，直球對決的痛擊才是正辦無誤。

