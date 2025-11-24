【胡文琦專欄】第一名在這裡啦 3

胡文琦／親民黨發言人

突然間，筆者想起可引援引一下某知名飲料的電視廣告台詞，「青菜，在這裡啦」。媒體報導，一向語不驚人死不休的民進黨立法委員王義川，日昨，暖身擬參選桃園市長知名度的推出了所謂「2025桃園青山綠川繪畫比賽」，即起邀請桃園市的民眾可以到王義川中壢區青山總本部等地「領取著色稿」，為在地的石門水庫、永安漁港與大溪老街等景點上色，並在12月10日繳交作品到指定地點，就能參加比賽，「獲獎者」將於12月21日的耶誕活動中頒獎云云。

廣告 廣告

據悉，比賽將依年齡分組，包括從3歲到5歲的幼兒組、6歲到8歲的小童組、9歲到12歲的大童組、13歲以上的公開組，桃園市民眾只要於領取著色紙稿後，「完成著色」就能參加比賽。坦白說，這個比賽的規則可能可以真的很簡單，似乎只要套用主辦人王義川慣用的「有色眼鏡」與「綠色意識形態」的霸道綠色威權邏輯，不管從3歲到13歲含以上，可能都不用太用心或著色技術太好，因為只要把「著色稿」給通通畫上「全版綠色」，即有可能獲得主辦單位與阿川的青睞與芳心，再不濟，也可能可以獲得「綠皮綠骨」的最佳創意獎或是基本參加獎吧？

坦白說，筆者知道自己現在「很酸民？」，但看看政治江湖上號稱憨川的「過往驚人言行舉止」，說實話，著色稿塗滿滿的綠色，而沒有「其餘人口、雜質」的其他不同顏色，說不定還真能讓「綠委」王義川官人「龍心大悅」的呢，不是嗎？不然，再外掛、外加一個「特別獎」，也還真是挺令人期待的。準此，「再『想想』一下」，一個早已可能是公開秘密並可悟性理解的答案在持續呼之欲出之後，桃園市的民眾難道還不趕快快快參加？再追加問一下王大官人，這種性質的「著色比賽」，你是否應該也聯絡一下其他黨籍同志、擴大的一起共襄盛舉？

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【胡文琦專欄】中職加油、蔡會長加油

【胡文琦專欄】38兄弟，愛說笑？

【文章轉載請註明出處】