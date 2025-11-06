【胡文琦專欄】給國合會按個讚 3

胡文琦／親民黨發言人

媒體報導，日昨，我國合會副秘書長謝佩芬表示，未來國合會將推動「台灣模式2.0」，並擬參照其他國家政府開發援助（ODA）機構的相關作法，「將我駐外技術團轉型為辦公室」，期能讓台灣與夥伴國家的交流，能夠不僅僅只侷限於技術交流層次，而更能「小兵立大功、國家興亡匹夫有責」地肩負起政策倡議平台的角色云云。

謝佩芬指出，鑒於台灣模式1.0已經執行幾十年，台灣從1950年代起就開始了援外道路，並曾於1959年派遣了第一支農技團至越南，後來更於1960年代派遣大量的農技團與農耕隊遠赴千里之外的非洲，一直在當地進行著「接地氣」人與人之間的友善交流、技術的教導與移轉，1996年在國合會正式成立後，則一貫延續以人為本的作法以關懷進步為宗旨。

副執行長謝佩芬強調，隨著全球地緣政治的快速改變，台灣在國際舞台上的地位愈發重要，國合會立基於過去的成效及信賴基礎，將持續推動台灣模式2.0；未來具體的「有感作法」將包含輸出台灣相關智能、綠能產業優勢、轉型技術團為駐當地辦公室與拓展夥伴關係等，期能讓台灣的企業及廠商也都能開拓友邦市場，以達到「援外與產業雙贏」的目標。

坦白說，國合會此種與時俱進、彈性靈活的務實作法，這樣做就對了。鑒於我國際政治地位受限於對岸的積極制約下，國合會能適時扮演類總合外交的第二第三軌角色，亦即有為有守、有攻有防地與許多夥伴務實的發展雙邊關係，乃至是多邊的互動甚至能與第三國合作的話，這樣的「1+1≥N」目標，確實令人激賞。準此，筆者要給國合會按個讚，加油。

