【胡文琦專欄】給國土署的勇氣加油

文/胡文琦 親民黨發言人

台灣這幾年最刺眼諷刺的公共風景，其實不在股市線圖，也不在房價曲線，而是在被挖成峽谷、被回填成毒瘤的母親土地上面。無分藍綠白執政的從苗栗不法傾倒的「翠谷悲鳴」，再到彰化沿海魚塭被當成「廢土天堂」乃至是「美濃大峽谷」等；從河川地、國有地與農地接連成為濫倒現場，而復原費則動輒數千萬元甚且上億，台灣環保的龐大共犯結構儼然成為井然有序的一條龍服務模式。

在這樣的背景下，國土署此際所推動的「營建剩餘土石方全流向管理」與車輛定位追蹤（GPS）等制度工具，之所以引發業界震動，原因很簡單：它碰撞的是長年被默許忽視的「灰色利益鏈」。也因此，當新制上路、當運價與處理成本浮上檯面，建商立即喊出「成本上升、工地停擺、會倒一片」云云。可是我們必須誠實且有良知地問：如果一個產業的獲利結構，必須仰賴看不見的土地傷口來支撐—那麼這個產業過去的「盆滿缽滿」，究竟是市場效率的成果，還是把外部的汙染成本全丟給台灣社會的結果？

進言之，這是建築產業鏈最難以啟齒、也最關鍵的一段：土方、棄土、回填、去化。那是地面上的卡車、聯單與場址，以及太多人彼此心照不宣的「不必太認真默契」，唯當國土管理真的把流向「精準接住」，整個產業鏈立刻感受到疼痛瘡疤—因為那疼痛瘡疤，正是過去被掩埋沉末的成本突然被看見掀開。沒想到，台灣過往引以為傲的資源回收與環保治理，竟可能在這一刻被一個GPS「給打趴」。

不是因為GPS太厲害，而是因為我們過去的制度太過寬鬆。當一部車輛的定位與流向紀錄就足以讓市場喊苦，就表示先前能夠「灰色便宜處理」的空間，很大一部分恐怕不是靠效率，而是靠不透明；不是靠技術，而是靠逃避；不是靠合法去化能力，而是靠把土地當作黑洞載體。換言之，GPS並沒有摧毀資源回收，而是把「假回收、真棄置」的成本幻覺給戳破了。

建商說成本上升，政府當然要聽，也必須正視合法去化量能是否足夠？土資場是否供需失衡？行政流程是否過度僵化等？但同樣地，建商也必須誠實回答另一問題：過去的低成本，是不是建立在眼不見為淨的「有人替你們吸收掉污染、吸收破壞與吞掉復原費」？當濁水溪、大甲溪的周邊被濫倒，復原費上看六千五百萬元時、當國有地被倒進上萬方廢棄土、當農地回填出現刺鼻異味、當魚塭被掩埋成廢棄物容器—那些都不是抽象的環境代價，而是實際的公共支出、農漁損失與風險累積。產業如果只把「成本」當作自己的損益表項目，卻把「代價」留給社會承擔，那麼這個原本市場的正常價格訊號本來就是不正義的「環保布」。而那樣的表面繁榮，真值得我們用滿目瘡痍的台灣土地去交換嗎？

準此，對於國土署此番得罪人但利益眾生與台灣土地的正確決策，實值得給予高度肯定才是，加油。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場