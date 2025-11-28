【胡文琦專欄】給羅智強與陳昭姿在野立委按個讚 7

胡文琦／親民黨發言人

媒體報導，立法院民眾黨團日昨在程序委員會上提案，將行政院版「千呼萬喚『始』出來」的財劃法給「暫緩列案」。對此，在野國民黨團書記長羅智強表示，「立法院三讀通過的財劃法先施行」，在施行的過程當中再來思考看看，是否有問題需要再調整的地方，怎麼會在新版財劃法才三讀通過，就再丟一個院版過來「企圖蓋牌」呢？

羅智強強調，他從來沒有看過一個行政院在立法院去年7月，在野黨就已經請它提出院版的財劃法，卻竟然還「拖」到立法院三讀通過了新版本之後，再用所謂「事後諸葛、脫褲子放屁」的蓋牌方式，才在後面又推了一個所謂的行政院版財劃法，「我就想請問那到底討論的基礎在哪裡」？坦白說，藍委羅智強的說法完全合乎「法理情」站的住腳，說難聽點，行政院此際的做法就是台諺所云「見笑轉生氣」的「博壞角」罷了，給你臉、你自己卻不要臉，又怎麼好意思牽拖在野黨呢？

誠如筆者之前在網路節目上訪問民眾黨的立委陳昭姿，過往一向意識形態偏向綠營想法的她也正氣指出，政黨偏好與意識形態是青菜蘿蔔的可以「各有所好與沒有對錯」，但面對做人做事與政策的是非黑白與大是大非問題時，絕對是不容妥協的理念與堅持，沒有「灰色地帶」。而這也是為什麼意識形態傾向兩岸競爭統合的筆者，會與過往支持阿扁前總統的陳昭姿委員能有「共同的平衡點」與雙方交流的「最大公約數」。

進言之，對於先前行政院放棄表達行政系統，對涉及中央地方政府權限義務與財劃法規劃方向的「機會窗口與機關義務」之後，而僅僅只有在野黨提出版本且已然三讀通過，甚且業經賴清德總統公布實施的事實基礎下，果若此刻又讓院版可以「後發先至」，甚至還可不管三讀通過的法律而不率先「依法行政」執行的話，那不就將開啟民進黨政府日後可以依樣畫葫蘆、惡向膽邊生、違憲違法的「潘朵拉盒子」？也就是，凡事只要是我喜歡有什麼不可以的呢？硬拗到底的「算我好運，不然你是想要怎麼樣」？

準此，面對此次近乎是退一步即無死所的「憲政秩序與法治國」的理念堅持，筆者一方面除了要肯定藍白委員共同攜手合作的「財劃法修法的『兩黨試金石』」之外，更要對白營的陳昭姿立委與藍委羅智強的「清楚腦袋與邏輯論述」，都給予高度的肯定，面對民進黨政府明顯就是「輸不起的翻桌」，乃至是企圖耍無賴與三歲小朋友式的「么飽吵」，忠誠的在野黨就是必須給予「當頭棒喝」，就在星星之火的惡念初生之時，「第一時間」就把它給熄滅才是。

