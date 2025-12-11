【胡文琦專欄】自家生病，賴醫師還跨海義診？
文/胡文琦 親民黨發言人
2025年的台灣政壇，總是不缺魔幻弔詭演出。最新的黑色喜劇劇本是，我們那位擁有醫師執照的「務實台獨工作者」賴清德總統，看著自家今年預估7.37% 的經濟成長率報告後，突然愛屋及烏的情懷大爆發地向著海峽對岸努力保住4%的習近平主席喊話，「兄弟，別忙著擴張領土了，讓我來幫你搞經濟吧！」
這畫面，像極了一位剛中了樂透彩的鄰居，跑到隔壁經營了數十年且資產還是你數十倍大的工廠外面，拿著大聲公喊：「要不要我教你怎麼理財？」，這絕不是善意，這叫做「夜郎自大」。如果這是一場脫口反串秀，賴總統絕對可以拿高分，但很嚴肅的是，這份經濟學人稱為「台灣病」的「經濟優越感」恐怕來得太過輕佻，也太過諷刺。
誠然，賴總統的底氣來自那個亮眼的7.37%，這數字確實漂亮，漂亮得像是AI軟體修出來的，但我們不禁要問一下「賴醫師」，這帖「經濟成長」的藥的副作用您看到了嗎？簡言之，那是「一個人的武林」。是護國神山台積電、是輝達（NVIDIA）的概念股所造成狂歡；更是包著貧富差距極大的相對剝奪感苦藥。
賴總統難道不知道，有多少的服務業與傳統產業的員工，正看著便當店、手搖飲的漲價而嘆氣？賴總統說要幫中國大陸解決經濟問題，這話聽在台灣年輕人的耳裡，簡直就是五味雜陳的「官方幹話大全」。他在向對岸「指點江山」時，有無想過，那個號稱「被照顧得很好」的台灣人民，有很大一部分正因為高物價與低薪資的夾擊而感到窒息？
為何台灣的「痛苦指數」並沒有隨著亮麗的GDP數字一起下降？這難道不就是最典型無可救藥的「自我感覺良好」？賴總統似乎忘了還是害怕想起來？中國大陸的經濟體量現在是世界第二大。即便他們現在的成長放緩剩4%，那增加出來的產值，恐怕也仍抵得上好幾個台灣，這部分，執筆的幕僚群都沒看到想到嗎？
進言之，賴總統輕挑的一句「樂意幫助」，如果不是政治上的吃豆腐，那就是對國際經濟與地緣政治的過度簡化。這不像是一國元首的格局，反倒有些像是在夜市叫賣「包治百病藥酒」的郎中。誠然，我們理解賴總統的政治伎倆，這番話的潛台詞其實是，「你看，我們台灣現在混得比你好，民主制度就是優越」。但這種建立在GDP數字上的「表面優越感」是危險與無知的。
講白了，習近平或許有些焦頭爛額，但他手裡握著的「工具箱裡的籌碼與工具」其實還沒全部拿出來，當賴總統用一種近乎戲謔說古的態度想「指導救贖」對方時，除了讓深綠選民聽了很爽外，對於緩解自己所挑起的兩岸緊張局勢，又到底有什麼實質幫助或實際解決任何問題了嗎？
賴總統請習近平「不要把眼光放在擴張領土」，這話當然沒錯，是普世價值。但緊接著自大表示「我們可以幫你」，就瞬間把一個嚴肅的和平呼籲，變成了一場沒有最低級、只有更低級的政治滑稽秀。也讓這場原本計畫透過外媒專訪「出口轉內銷」、原本期待可能稍微理性的兩岸對話空間，卻因為這種「選手教教練、肉麻當有趣」的說教姿態而蕩然無存。
準此，真的要請賴醫師先醫治一下自家的「台灣病」，講白了，那個7.37%的數字，是台灣無數爆肝工程師所換來的血汗錢，不應是政府拿來到處誇口「炫富」的籌碼。如果賴總統真的這麼想當經濟顧問，就先把台灣的貧富差距給縫合好，先把年輕人的無力感給治癒好。等到哪天台灣的年輕人買房不再是奢望，等到我們的電網不再那麼脆弱時，你再轉頭去向對岸說，「看，這就是台灣經驗！」。畢竟，沒有人有資格與立場在「自己也生病」的時候，還要喋喋不休、猴子不知屁股紅地炫耀自己走偏錯誤的養生之道啊。
*專欄反映作者意見，不代表本社立場
