【胡文琦專欄】補充劉寶傑半對半錯的邏輯

胡文琦／親民黨發言人

忠言逆耳，基於台灣是民主多元自由的社會，套句政治學ABC的大哉問觀念，「我不認同你，但誓死捍衛你說話的權利」。

媒體報導，資深媒體人劉寶傑在今年元月辭去主持18年東森新聞台的政論節目關鍵時刻後，日昨在電子媒體「上報」上發表文章表示，「兩岸會不會戰爭，除了台灣避免挑釁，逼中國非打不可之外，更重要的是不能接受兩岸是內政問題，不能被一個中國的框架框住」。對於劉寶傑的發文，另一位長期挺綠的政治工作者周軒，則指出今早最驚喜，莫過於看到劉寶傑文章，他認為這是今日必讀云云。

據悉，劉寶傑強調，如果台灣自己都接受一中，接受兩岸問題是中國人自己的問題，根據聯合國憲章第二條第七項「不干涉內政」原則，「台灣只能在沒有外援的幫助下，單獨面對中國，這時候你是中國，你會不攻台嗎？」劉寶傑表示，現在以台灣前總統馬英九為首的政治人物不斷強調憲法就是一中，就是一國兩區，「有種就修憲」，這根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊。

此外，劉寶傑還進一步指出，「台灣人接受現狀，接受這部憲法是不得已的結果…..是台灣人在夾縫中不得不然的選擇，馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人」。坦白說，筆者當然尊重理解劉寶傑的「論述與邏輯」，也知悉周軒為何會感覺有些「類感覺撿到槍」、那種終於一吐「台灣人悲情」悶氣的感覺，因此定調為那是今日必讀文章的解放快感。但基於筆者一貫的烏鴉孤鳥性格，實必須補充一下劉寶傑半對半錯的推論邏輯。

接下來的平衡論點，係基於國際政治現實、中華民國憲法與朝野藍綠政黨的「現狀」來作為遊戲規則的討論。首先，劉員確實沒說錯的是，中華民國確實不能「無條件傻呼呼、自我感覺良好」的接受兩岸是「純然中國自己人的內政問題」，否則，則極有可能作繭自縛、自我限縮的異化為「台灣將沒有任何外援『無誤』」，檢視一下目前現在進行式當中，造成大量傷亡的俄烏大戰與迦薩以巴之戰，台灣斷無自斷手腳、自廢武功的道理。

其二，劉寶傑說錯或者說其思慮未周的是，暫不論國際政治的現實叢林規則不說，也不論在「無知之幕」下檢視在藍綠執政之下「台灣參與國際組織的成績是客觀科學的藍平綠降」，劉寶傑怪罪馬維拉，說其在為難台灣人，是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊等，坦白說，這樣子就算不算卸責牽拖，也實在是對政黨輪替早已三次、且執政當家近20年的民進黨政府太過包容，果若台獨真有那麼簡單，那麼賴清德總統為何無法「有種的公投」？並以我不入地獄誰入地獄的勇氣成為「務實的台獨工作者」？遑論阿扁前總統一席「做不到就是做不到，我不能自欺欺人」，甚至就連賴總統目前自己所任命的選對會召集人邱義仁，亦曾說出「除非是瘋子，誰才會『搞台獨』」，果若如此，難道賴總統也是在「打假球」的喊喊爽而以？是吧？

準此，要解決這個剪不斷、理還亂的所羅門王政治智慧是，兩岸政權基於對岸中共黨校校門口「實事求是」的石碑理念，「現行實際狀態」的兩岸確是「兩國共存」，唯基於雙方的各自憲法體制與規定而言，中華人民共和國自應承認中華民國的實質存在與未來的生存發展需要，而中華民國則基於自由民主多元的普世價值，應善盡「兩制、兩國良性競合」的燈塔對比角色，共同追求「兩岸華人」都能欣然接受且毫無脅迫的「未來一中可能」，這樣方能解決在「大事小以仁、小事大以智」的現狀下，讓2350萬的台灣人民能夠「當家作主」的接受兩制競合的試煉才是。

