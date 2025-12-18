【胡文琦專欄】谷立言的三贏創意值得鼓勵

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，美國在台協會（AIT）處長谷立言10日在接受媒體專訪時表示，若國防特別預算進到國會時，「他很樂意到國會回答藍白立委的問題」；對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則指出，過去在野國民黨多次與AIT官員見面時都表達肯定的態度，希望能說到做到，不要到AIT說一套，回到立法院開記者會時又是一套云云。

鍾佳濱強調，民主國家的各政黨可以對國家的政策有不同的看法，但對外來侵略跟武力威脅時，就應該團結一致，對谷立言所提「美國對於各民主同盟的國家都願意盡最大努力，提供必要防衛自身的武器」，當然，台灣的軍購美國也會非常重視。鍾委員說，「與其看說什麼，大家都等著看做什麼」，保衛國家安全、護衛中華民國在台灣的2300萬人民，是立法院不分朝野共同的職責。

廣告 廣告

因而，就在最新的美國「國家安全戰略NSS」報告出爐之際，谷立言處長此時的另類創新建議與政治表態，確實讓人有耳目一新、有所期待的感覺；誠如其所言，AIT的態度一向是「台灣為防衛自身所需要，美國能提供的武器一定全力協助」，此外，AIT也願意向台灣的各朝野政黨闡明，如果有任何對美國軍購的議題有什麼意見或看法的話，他也都樂於提供相關意見。

坦白說，既然在賴政府與美國都一再宣稱雙方是史上最好關係與堅若磐石之際，既然「賣方事主」積極願意地來我最高民意機構「回答問題」，一方面除了可以展現主權獨立尊嚴，二方面也可驗證朝野政黨在軍購是否有說一套做一套的嫌疑，谷立言的主動請纓將會是一個「三贏的爺們決定」，一次把事情說清楚講明白的給「照妖鏡現形一下」。準此，就請藍綠白加速促成此案才是。

胡文琦 1 01 1068x534 1 1024x512 1 1 7

*專欄反映作者意見，不代表本社立場