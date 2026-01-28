【胡文琦專欄】谷立言還有精進的空間 3

胡文琦／親民黨發言人

說實話，真的不是故意要凸槽美國在台協會（AIT）處長谷立言，遑論中華民國的國家安全、經貿收入與科技經濟等重要政策，截至目前為止，台灣確實仍都需要這個「老朋友」無誤，這是台灣的無奈現況也是無法迴避的現實生存發展需求。但話又說回來，套句對岸中國大陸的流行用語「沒有調研，就沒有發言權」來說，很顯然的，谷處長的功課此番就只做了有意無意的「刻意半套」，而沒有做好做滿做完所有的民調功課。

據悉，日昨他在國防安全研究院演講時表示，當今的國際世界正面臨著自1930年代以來所未曾見過的安全挑戰，而為了避免重蹈世界大戰的覆轍，美國在川普總統領導下正進行著緊急路線修正，強調「實力與嚇阻」。此外，谷立言還主動提及外界對台灣「抗敵意志」的疑問，他「引述民調指出」，台灣民眾願意保衛家園的比例，「比2022年2月戰爭爆發前的烏克蘭人還要高」云云。

暫且不論他一席明顯圖利自己美國國家利益、疑有「得了便宜還賣乖、別人的孩子死不完」的讚賞台灣軍方的「新消耗戰略」，對美國有關軍工產業鏈的未來實質收益不論，唯一正確的論述只有一點，就是他觀察到台灣民眾非常踴躍地參與「人道救災」，並以去年的花蓮光復鄉水災為例，數以萬計的志工「鏟子超人們」的自發協助救災，展現了強大的民間精神。但可惜的是，谷立言的論述充其量就只是「見樹不見林」。

講白了，若干為賦新辭強說愁傾綠且具機構效應的偏頗民調，確有部分可以矯情得出所謂「抗敵意志」比2022年2月戰爭爆發前的烏克蘭人還要高的推論，然而，從其他「中間、客觀」諸如天下遠見雜誌、聯合報、中國時報乃至TVBS等的「非綠民調」結果，很明白的就是站在完全相反的結果，更遑論谷立言根本似乎不敢提及在近四年盡成廢墟殘垣民不聊生的俄烏大戰之後，烏克蘭的民調此際又是如何的「後悔與反戰」？

準此，真的要善意嚴肅的提醒一下「這位老朋友」，果若谷立言真的有把台灣當成「真正的好朋友」，除了應學習並展現「友直友諒友多聞」的傳統東方中國智慧外，果若真愛、珍愛台灣的話，也該把其他所有不分朝野藍綠顏色的「所有民調功課」研究通徹，而不是只有目的性、選擇性的只拿偏綠民調來為自己類半夜吹口哨的行為壯膽與說嘴。作為一位稱職及格且負責盡職的外交人員，谷處長顯然還有精進的空間才是。

