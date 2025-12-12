【胡文琦專欄】賴政府應試試另類辦法

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，針對南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統近期將入境資料、出境資料中的國家選項台灣列為「中國（台灣）」。對此，我外交部日昨（3）表示，此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾在填寫流程上的混淆與不便，「呼籲」南韓政府儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通，為我國人權益盡最大努力云云。

據悉，南韓電子入境申報單的基本資料欄位中，勾選「「國家/地區」的欄位仍能選擇「台灣」（TAIWAN）選項，但在填寫入境及出境資料的「出發地」及「下一目的地」時，僅有「中國（台灣）」〔CHINA（TAIWAN）〕可以選擇。「外交部說明」，外交部及我國駐韓國代表」處「已多次」向南韓政府嚴正關切並交涉本案，「要求迅予更正」，然而，南韓政府迄今仍未正面回應，「對此我方甚表遺憾」。

坦白說，暫且撇開筆者「中華民國」國號的意識形態，「中國（台灣）」的「中國」當然就是「中華民國」不說；面對南韓這種極度不友善的片面作為、過往三星企業窩裡反的以「汙點證人」欺負我國的確切紀錄、現任總統李在明對台灣與中國大陸明顯的「大小眼」，甚至是過往諸如我知名美國職棒大聯盟投手王建民「被改籍」的「花絮小新聞」等等，南韓對台灣並沒有任何的基本丁點尊重可言。

現在，面對這種明顯就是吃定你、不理會我方多次交涉抗議的野蠻政策，坦白說，外交部任何國家立場的重申，其實已無多大實益與威嚇可言。唯既然事已至此，套句俗諺再壞就是這樣的狀態，台灣如果再不反制、表現態度，絕對會被南韓「看衰小」，而且此例一開更將有如「潘朵拉的盒子」開啟，其他的國家也將有樣學樣、沒樣自己想的「複製貼上」，其後續效應將有如蝴蝶效應般擴散，我方必須設下必要的停損點。

進言之，既然南韓不仁不智不禮不義不恥，那台灣也就沒必要留面子給「南韓」，果若官方正式的溝通抗議你顢頇不理的話，雖說以下有點「類三歲小孩子」吵架的意味，但我們或許也可考量「以其人之道，還治其人之身」的也在我方的出入境資料上「重新正名」，將南韓的首都「首爾」改回「漢城」，南韓不在乎台灣的感受，我們又何須一忍再忍，報告賴總統，這事不可不慎也是我們做得到的，何不另類創意的試試看？

*專欄反映作者意見，不代表本社立場