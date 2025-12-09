【胡文琦專欄】賴總統生病？資料借聞香一下

文/胡文琦 親民黨發言人

坦白說，要不是刻意睜眼說瞎話？抑或是眼睛業障重？否則，還真的是會讓人懷疑總統賴清德是不是真的生病了？

媒體報導，日昨賴總統批評前總統馬英九開口閉口8年執政有「兩岸和平紅利」，「我當總統看了『資料』，都沒有看到所謂紅利」，也沒有所謂和平。對此，馬英九基金會回應，馬英九8年任內，是兩岸最和平、最繁榮的期間，不但兩岸簽署了23項協議，包括ECFA與陸客觀光等，此外，賴清德總統任內的防務預算是馬政府的5倍，卻被國際知名政經評論雜誌「經濟學人」指出，台灣是世界上最危險的地方，花這麼多錢卻換不到安全，「這個議題賴怎還說得出口」？

其實，雖說現在是處於「後真相的時代」，但凡走過必留下痕跡的道理，遑論賴總統刻意為賦新辭強說愁的「沒有看到」，很多至今都仍是「現在進行式當中的紅利持續」，因此，台灣人民會好奇懷疑的是，難道，賴總統對馬維拉的心魔真的這麼重？暫且不論馬英九基金會所舉的「諸多實際例證與數據」不說，一個最淺顯易懂的狀態，不就是賴總統「自證失敗說謊」的「我當選總統，兩岸戰爭機率最低」？否則，為何賴總統要提關鍵數字2027與新台幣高達1.25億的國防軍事特別預算呢？

進言之，也難怪馬英九基金會質疑賴總統的國安團隊與民進黨政府，似乎只聽自己想聽的、只看自己想看的，難怪先前的「團結國家十講」，會有這麼多和社會產生落差的情況出現，因此，希望希望府方的幕僚群能夠給賴清德總統「提供正確的訊息」，不要再讓賴總統的發言貽笑大方。準此，除非真的是賴總統發生生理或心理的「生病問題？」，否則，真的還要請賴總統爺們漢子的「直球對決」，到底你拿到的是誰提供的資料？是假新聞的認知作戰？還是，是蔡前總統時代的反黑遮掩資料？

