【胡文琦專欄】軍眷子弟給劉部長按個讚

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，面對農曆春節將近，日昨內政部長劉世芳特別前往高雄市鳳山區及鳥松區，探視2位在服役期間因公受傷的退伍國軍弟兄，並致贈春節慰問金。此外，內政部還表示，未來將持續遴選具備醫學、復健、心理及社工等專長的替代役役男，提供類似上述人員陪同就醫、協助復健及情感陪伴等服務，期能讓受傷的退伍弟兄們，能夠獲得更好的生活品質。

據悉，部長劉世芳表示，內政部自2011年起開始推動「替代役役男生活協助服務」，協助因公服役受傷退伍（役）人員的日常起居與相關生活照顧，截至目前為止已累計約1577位替代役役男，走進147位弟兄的家庭，並提供超過35萬2千小時的貼心服務，以減輕家屬的照顧負擔，同時也讓役男們能體會同袍間的互助珍貴情誼。

坦白說，內政部推出的舉措跨越藍綠的不同執政時期，確實值得高度鼓勵。一來，當然也要肯定諸如財團法人明維教育基金會及善心人士「拋磚引玉、做示範」的捐贈善款，二則更要鼓勵內政部「與時俱進、接地氣」的因應物價上漲與長期照護成本增加的修法準備，乃至合理調整三節慰問金及安養津貼金額的及時雨與保護傘，期能展現政府對因公犧牲奉獻役男的關懷與照顧責任。

對於這樣不分黨派族群顏色的良善公共服務政策，能夠繼續精進更加完備之際，又看到主政單位的大家長部長劉世芳親自到現場向受傷退伍弟兄們致意關心，身為軍眷家屬的筆者，過往雖然對劉部長多所批評指教，但對這個貼心溫暖的人性舉措，乃至她後續擬推出可向各地方政府役政單位或向內政部役政司洽詢等「做實事、做好事、做對事」的政策，實必須給予掌聲才是，謝謝您。

