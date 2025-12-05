【胡文琦專欄】部長顧立雄得拿出辦法

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，日昨藍委吳宗憲在立院質詢時指出，據他觀察台美軍售案有「四個霸王條款」，包括沒有罰款；交貨期程僅供參考，沒有強制性；一定要付款；保障美國利益。對此直球對決的強力批判，國防部長顧立雄則表示，三個之中的「一定要付款」就不是，「F-16V戰機已停止付了」，現場戰規司長黃文啟補充指出，，目前戰機只付到60％，美國已有48架在生產線組裝。部長顧立雄則「校正回歸」地說是50架在生產線云云。

坦白說，暫且不論就在賴清德總統發表一席未來8年、總計1.25兆新台幣的特別軍事預算引起重大的社會輿論攻防，黃司長與部長竟又出現2架的「認知落差」，進而讓台灣全民高度懷疑「竟連這丁點事」也搞不定之際，也難怪藍委可以立刻「打臉」部長顧立雄強調，這是政治人物的空話，就如同海軍之前也說海鯤號要在11月底交艦有挑戰性一樣。而關於F-16V戰機的交機進度，業已先打預防針地表示，2026年全數交機挑戰性相當之大。

其實，就事論事乃至是在商言商而言，誠如藍委吳宗憲所言，他支持國防但1.25兆的國防特別預算，如果美方又做不到如期交貨，又沒罰責，他擔心會是一個大錢坑，更是台灣版的馬關條約。暫不論這些錢是否「全部採購美方裝備，財源是歷年剩餘」的「根本就不是真正的重點貓膩」，對於台灣人民義務人的納稅血汗錢，台灣全民更期待的是，除了國防部長一職外，「專業權威的顧立雄『大律師』」，是否可以拿出具體辦法來證明自己的真本事與硬功夫。

