【胡文琦專欄】酒駕或毒駕的賴總統？

文/胡文琦 親民黨發言人

針對明年度中央政府總預算案在立法院持續卡關，迄今仍未排審的窘況進而造成朝野對立氣氛嚴峻，日昨，總統賴清德總統表示，《憲法》明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，「結果今天已經25號了，剩下6天，連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會」。賴總統痛批，如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，「不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政」云云？

但話說的越滿越唱秋囂張，賴神的臉就被洗臉的打的越重。坦白說，看來賴總統可能真的需要再進行一次更精密的「身心靈健康檢查」，再不然，除非是窩藏在賴清德政府的前蔡英文總統幕僚「刻意搞的鬼」，否則，怎麼賴神、天縱英明的賴總統竟會搞不清楚「凡走過必留下痕跡、且仍是現在進行式當中」的白紙黑字紀錄，從2017年至2023年，在行政院、立法院的民進黨是「全面執政、全面過半」的完全無敵星星執政狀態，甚且，就連立法院院長也是民進黨的，結果這幾年總預算的通過日期全部通通都超過12/31的「真實事實」。

進言之，如果真按照賴清德的道德面具論述，民進黨每年都在違憲，更遑論賴神還曾「案重初供、酒後吐真言」的說出，中華民國（憲法）是災難的糗事。那問題就真的來了，一如蔡前總統在「在路上」交棒給賴清德的競選廣告，如果賴神此際不是「酒駕」？那肯定就會是在「毒駕」，明明就是「一中憲法、追求兩岸統一」的中華民國第十任六總統，但他竟是像飛蛾撲火、借殼上市且黨章仍保有台獨黨綱的「務實台獨工作者」？如果不是「類吸毒般」的毒駕，還能如何解讀賴清德總統詭異、由自卑進而產生自大的「病理狀態」呢？

說實話，面對這種自戀且自感感覺良好到近乎「無可救藥」的賴清德總統，除了在技術面近乎是電影「不可能的任務」的彈劾罷免以外，台灣老百姓就只能透過四年一次「當家做主一天」的民主自由投票機會，來換下這位本身就是違憲違法「背後影武者」的「賴世凱」總統。然而，在野黨也不用悲觀更無須自廢武功的是，檢視過往朝野政治競合的戰略與戰術，之前清末八國聯軍的「東南互保」，再到民進黨所曾示範的所謂「公民不服從」，確實都值得「做什麼就應像什麼」的在野陣營努力參透並貫徹到底。因為，再退一步即無死所啊。

