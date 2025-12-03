【胡文琦專欄】酸詹惟中可，扯詹兒不可

文/胡文琦 親民黨發言人

針對中共近期因日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」的國會正式質詢發言，祭出了一連串「組合拳」的反制措施，對此，命理師詹惟中24日在臉書上發文暗酸高市早苗是「刻薄無福、尖嘴猴腮」，言論一出立刻被網友炎上，儘管詹惟中隨後刪文並在25日發文道歉。唯網友們還是「反走過必留下痕跡、柯南」的挖出了他在日本京都與大阪，為女兒所開的4間民宿，並將詹惟中暗酸高市早苗的貼文翻譯成日文，呼籲台日的網友共同抵制。

對於網友迅速確實的「肉搜結果」，詹惟中日昨懇求網友不要傷害他的女兒，並指出他會對不實的指控蒐證提告云云。坦白說，詹惟中當然必須像個爺們、漢子地為自己的發言或信仰負責沒錯。但若干網友見獵心喜且無限情勒的情緒發言，諸如「自己的長相獐頭鼠目詹先生、詹惟中自己面相奇差無比而且算命經常鬧笑話還敢出言不遜汙辱高市早苗」等，乃至是有意無意地明示暗示網友們可以一起修理詹惟中的女兒，說實話，也稱不上是什麼高明有理有禮的作為。

準此，還是那句老話，「個人造業個人擔」與「罪不及妻孥」，網友們可以不喜歡並大酸詹惟中沒錯，但若要無限上綱至詹惟中的女兒而進行株連九族的「連坐處分」的話，那也不是好漢英雄所應為。遑論在台灣自由民主的多元文化下，果若我們同意或噤聲不語這樣牽拖行為的話，那日後藍綠白黃紅的惡意政治攻擊，也將會像「潘朵拉的盒子」被打開，惡靈們將會四處獵巫的嗜血每個人，那將是何等悲慘的阿修羅地獄世界。

*專欄反映作者意見，不代表本社立場