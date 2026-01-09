【胡文琦專欄】阿扁的健康vs.賴政府威信

文/胡文琦 親民黨發言人

媒體報導，針對前總統陳水扁原訂於日昨在鏡新聞首播《總統鏡來講》，沒想到，「台灣之子」阿扁卻自爆「因卓揆下令」不准播出而喊卡；對此，總統府在被問及此事時「努力淡定」強調，相關事宜「由司法機關依規定辦理」，最重要的是，陳前總統的健康能受到最好的照顧。但身為烏鴉的筆者卻必須指出，總統府發言人郭雅慧沒注意到的是，這個企圖大事化小小事化無的回應，卻會讓台灣司法不只不健康，還會讓台灣人民「很不舒服」。

據悉，前總統陳水扁自己金口爆料表示，原定於1月4日上午10時首播的《總統鏡來講》，雖然NCC已經放行可以線上播出，但法務部矯正署的林憲銘署長「卻透過電話向他證實」，行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠云云。坦白說，這個「類豬隊友、話說過頭」的自我毀滅性爆料背後，其實正對照著賴政府的「執法威信」究竟有無顏色派系與階級區別？尤其是在近期才發生「五位大法官」的所謂釋憲程序爭議之後。

講白了，對比葉盛茂前調查局長的洩密案件，身為法務部矯正署長的林憲銘，他的守法保密與依法行政的概念怎會是如此的薄弱與沒有警覺？二則，果若此番可由院長下令的話，那豈不更自證台灣的司法根本沒有獨立，既可下令不准播出，那反推的邏輯不就是也可明示暗示的放行其他的關押作為？「茲事體大不可不慎」；因而，面對此次「司法皇后貞操」的案件，絕不僅僅是阿扁的健康問題而已，對林署長的濫情違法嫌疑與閣揆的執法威信公正，賴政府實必須愛惜羽毛的說清楚講明白才是。

