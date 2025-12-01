【胡文琦專欄】陳冠廷的話 值得賴政府也參考一下 3

胡文琦／親民黨發言人

針對美國日前向烏克蘭遞交一份草擬28點的所謂俄烏和平方案，據悉，內容涉及要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等等。對此，我台灣與烏克蘭國會議員友好協會會長陳冠廷日昨強調，烏克蘭是遭受武力侵略的一方，只有在尊重其主權、安全與人民意志的前提下，任何的和平安排才可能具有持續性，若忽視這個核心，就會讓和平變成一張薄弱的停火紙張，並無法真正的制止侵略。

陳冠廷還指出，美國所提出的28點方案牽動的是整個歐洲的安全架構，也會深刻影響烏克蘭的主權與未來走向，因此必須經過更充分、透明且平衡的討論。主權、邊界、安全這些關鍵問題，不可能在時程壓力下「由外部力量替烏克蘭決定」；所有的談判都必須以烏克蘭的需求與意願為核心，而不是以侵略者的要求或利益為出發點。坦白說，綠委陳冠廷說的真好，論述的邏輯與架構除了符合維護民主自由的理論外，也「接地氣」的鑲嵌了國際政治實務面的「操作面技術」。他還特別強調，「真正的和平不能透過犧牲被侵略國家的主權來換取，也不能讓侵略者從武力行為中獲得實質利益」，如果世界各國希望能避免下一次的侵略，最重要的原則就是讓全世界看到：承受武力的一方不會被放棄，而捍衛自由的一方則不會被要求付出額外代價。

然而，陳冠廷隱而未明、欲言又止且有苦難言的是，面對俄烏戰爭這種「事理至明」的俄國武力侵略行為，過往一向號稱是「世界警察、民主燈塔」的美國，姑且不論其出現反反覆覆軍事力量支援的短絀、不願支援長程的攻擊武器外，美國川普總統竟然還大剌剌地以「紅地毯」在阿拉斯加會見這位侵略烏克蘭的俄羅斯普丁總統，遑論一貫出現ＴＡＣＯ的川普關稅大帝，亦曾多次名言中國大陸的國家主席習近平是他的「好友」，進言之，對於台灣安全最重要的朋友美國來說，由微知著一葉知秋的保守來看，川普似乎並不真的十分「靠譜」，也無法讓台灣真正「靠『普』」，不是嗎？誠如陳冠廷所言，烏克蘭之所以能挺過最嚴峻的時刻，是因為它捍衛的是自己的國家與人民，而不是任何人的戰略棋局；而這也是為什麼國際社會在此刻必須展現更堅定的態度才是。

準此，身為在野親民黨發言人的筆者，除了要肯定綠委陳冠廷的「正義之聲」外，更想提醒執政當家民進黨賴政府的是，檢視一下陳委員警告，「一旦世界默許侵略者獲得部分利益，等於向強權與極權國家傳遞一個危險訊息：發動戰爭不需要全面勝利，只要能取得部分戰果，就有機會被接受被容忍，這只會引起下一個重大的戰爭」，再實際驗證一下現行川普總統的商人交易思維，賴政府難道不該有１８套的危機因應劇本？

