【胡文琦專欄】面對交通猝死頻仍 請交通部正視配套

胡文琦／親民黨發言人

媒體報導，日昨新北市板橋區發生一起令人遺憾的小客車駕駛猝逝事件，一名57歲石姓男子因捨不得女兒上學遭遇大雨，特別早起溫馨接送情的開車載送女兒，未料返程時，突然在車內疑似病發昏迷，在失去意識前還曾努力撥打一通電話給女兒，唯仍然暈倒不省人事。隨後警消雖獲報趕抵救援送醫急救，但最終仍然回天乏術。

據悉，由於當時正值上班交通的尖峰時段，後方駕駛見狀雖感到疑惑，上前察看才驚覺駕駛石男已然昏迷，立刻報警求助，並協助擺放三角錐。事後警方透過石男的手機發現，他生前最後一通撥出的電話是打給自己的女兒「疑似求救？」，初步了解後，石男疑似本身患有身體疾病，至於確切的死因，仍待檢方進一步相驗釐清。

這種天倫夢碎令人鼻酸的不幸新聞，固然令人十分不捨之外，唯面對近期「層出不窮」的相關交通猝死案件，交通部、運輸安全研究所乃至汽機車的製造廠商，似乎必須開始正視規劃此種案件的相關「配套設計與危機應處」。對比之前高齡駕駛的身心健康與邏輯判斷的「後續精進處理」，非常幸運地，此次不幸案件是發生在一般道路，而不是在行進間或是高速公路上，確屬老天保佑。

進言之，就在猝死症狀似乎已是趨勢之後，一方面除了衛福部應繼續努力致力於國人健康外，交通部乃至汽車製造廠等，似應在機器設備、燈號或是新設一種顯示方法，好讓上述緊急狀況在發生時，能讓用路人及時得知狀況發生，可以採取緊急避難甚至儘速通知消防119的黃金救援時間，這件事不簡單但確是必須面對的「黑天鵝」，期待部長陳世凱能拿出解決問題的遠見與勇氣才是。

