白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
【胡文琦專欄】黃市長賴總統，您們看到了嗎？
文/胡文琦 親民黨發言人
真的不要再告訴台灣的老百姓一切都是好棒棒、小確幸的「西線無戰事與歲月靜好」，除非您們就是慣於眼不見為淨的只喜歡說官話與幹話。告訴大家台灣股市上萬點、經濟成長率與國民收入等都處於「超韓趕日」的歷史里程碑上。因為，一個近乎類日本棄老傳說的楢山節考故事情節，早已不斷在台灣各地無聲無息無奈地一再悲情上演。
媒體報導，日昨台南市安南區發生一起溺亡案，一位當地騎士發現有一輛輪椅異常地停在堤岸旁，下車查看時赫然發現河道內漂浮著2個人形物，嚇得立刻報警。警消在獲報前往打撈後，確認死者是分別81歲、75歲的老夫妻，初步研判未有第三者介入。家屬則哀慟表示，老父母各有病痛纏身，平時由父親照顧母親，當天父親推著輪椅載母親外出散步，沒想到竟發生憾事，而他們則「對死因並無異見」云云。
坦白說，針對這個情節有人還會感到任何訝異與陌生嗎？其實，大家心照不宣且心理都明白的「公開難堪秘密」的是，真相就是這兩位長輩最終選擇不要繼續拖磨並造成家屬經濟與照護困擾後的「不得已決定」，從遺屬們對死因並無意見的「保守低調」早可看出其中的必然因果與艱困邏輯；根本不用自欺欺人，那就是地方與中央政府一直以來，都無能無心想要「真正接住」這類日益增多的弱勢群體，而陷於一再自我感覺良好、無法自拔的大內宣當中。
準此，我們只想問的是，明明就知道台灣在今年早已步入「超高齡社會」的結構當中，甚且還繼續蔓延當中，為什麼我們在地的父母官黃偉哲市長，與當朝最有政策能量和權力的賴清德總統，您們怎麼能夠讓這種「預知死亡紀事」般的人倫悲劇一再發生呢？莫非，您們的眼睛都業障重的沒看到？又抑或是，其實他、她們的悲慘際遇，根本沒有在福國利民的屏幕當中？繼續船過水無痕？
*專欄反映作者意見，不代表本社立場
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